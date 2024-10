Torcida do Corinthians na Neo Química Arena







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 16/10/2024 - 18:19 • São Paulo (SP)

Nesta quarta-feira, o Corinthians anunciou o valor dos ingressos para a semifinal da Copa do Brasil. O Timão encara o Flamengo no domingo, às 16h, na Neo Química Arena. O clube alvinegro precisa reverter uma desvantagem mínima para ir até a final e seu estádio é sempre um fator de desequilíbrio devido a sua torcida. Entretanto, quem quiser assistir a partida terá que gastar um alto valor.



Ingressos do Corinthians: onde comprar?



O valor mais barato para assistir o duelo no estádio custa R$ 90, no setor Norte, e o mais caro chega a custar R$ 800, na Oeste Inferior Lateral. Para efeito de comparação, no duelo contra o Atlético Goianiense, no dia 21 de setembro, pelo Brasileirão, o ingresso mais barato para o jogo valeu R$ 50 e o mais caro R$ 240



Os Sócio-Torcedores, adeptos do programa Fiel Torcedor, possuem desconto na compra de ingressos e podem comprar os mesmos ingressos citados por R$ 35 e R$ 560. Entretanto, o programa exige o pagamento de mensalidades que podem custar entre R$ 24,50 a R$ 300 mensais.

Aumento

Para os não-sócios, o valor do ingresso mais barato aumentou em 80%. No setor Oeste, o preço aumentou em 233% de um jogo para o outro. A diferença da cobrança para a semifinal da Copa do Brasil despertou críticas de torcedores.



Nas redes sociais, a chapa Arquibancada 85, emitiu uma nota oficial criticando o aumento dos ingressos e questionando a decisão da diretoria: “A Fiel fez sua parte, lotou o estádio o ano todo e apoiou o time incondicionalmente. Agora, como prêmio, recebe aumento de valor dos ingressos”.



Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Polêmica Antiga

Durante a campanha para presidência em 2023, Augusto Melo assumiu o mote de que iria “devolver o Corinthians aos corinthianos”. “Nós queremos trazer o povo de volta à nossa arena. O Corinthians se elitizou muito”, disse o presidente em entrevista ao Domingol com Benja, programa da CNN, em novembro do ano passado.



Em abril deste ano, o Timão enfrentou o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, torcedores reclamaram do valor cobrado nos ingressos, que iam de R$ 50 à R$ 550. Em resposta, Augusto Melo afirmou que os preços voltariam ao normal. “Era uma promessa de campanha, da gente ter 70% da nossa Arena para o corintiano, para o povo e com ingressos populares. De uma certa forma também, nós não reajustamos. 50% do valor que estava aí, era ingresso popular, mas a partir do jogo contra o Atlético, vai voltar tudo ao normal”, afirmou o dirigente.



➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians



Antes do duelo contra o Flamengo, o Timão entra em campo nesta quinta-feira, às 20h, em jogo contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão. O Corinthians busca se afastar da zona de rebaixamento, atualmente ocupa a 18ª colocação.