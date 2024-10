Presidente da CBF rebate Corinthians e Vasco sobre datas da Copa do Brasil

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues em sua chegada no Mané Garrincha para o jogo entre Brasil e Peru (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 16:24 • Brasília (DF) • Atualizada em 16/10/2024 - 17:27

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues rebateu os argumentos de Corinthians e Vasco sobre a troca de datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru por 4 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o cartola disse que a decisão foi imparcial.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assista aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

- Essa parte de competições é tocada pela diretoria de competições. A partir do momento em que houve as notificações da Conmebol com relação à data, o Julio (Avellar) e o departamento de competições falaram com todos os clubes. Mesmo sabendo que a CBF tem a prerrogativa por conta do regulamento geral de competições, por conta do estatuto, da própria Constituição Federal, ela gosta de ouvir e ouviu os quatro clubes e definiu pela situação, mesmo tendo dois a favor e dois contra. Temos os filiados sempre como parceiros, a CBF jamais vai litigar contra filiados, respeita o posicionamento de cada um, mas ela também tem a sua posição em relação àquilo que é o melhor para o futebol brasileiro de uma forma que seja imparcial, como assim aconteceu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inicialmente, os confrontos de volta das semifinais da Copa do Brasil seriam disputados entre os dias 16 e 17 de outubro. No entanto, a proximidade com os confrontos da Data Fifa fizeram com que a entidade adiasse os duelos para o fim de semana.

Em meio ao imbróglio, Vasco e Corinthians chegaram a protocolar uma ação para reverter a decisão da CBF no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No entanto, o órgão não acatou o pedido dos dois clubes.

Com isso, o Vasco recebe o Atlético-MG, em São Januário, no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), e o Cruz-Maltino precisa de uma virada após ser derrotado pro 2 a 1, na Arena MRV. Por outro lado, o Flamengo visita o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo (20), às 16h (de Brasília).