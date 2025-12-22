menu hamburguer
Yuracan se torna primeira SAF startup do Brasil

Clube virou SAF e quer aliar ciência, tecnologia e futebol em Minas Gerais

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 22/12/2025
20:45
Atualizado há 1 minutos
Yuracan foi reconhecido como a primeira SAF startup do Brasil (Foto: Divulgação/Yuracan)
Yuracan foi reconhecido como a primeira SAF startup do Brasil (Foto: Divulgação/Yuracan)
O Yuracan Futebol Clube, de Itajubá-MG, alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) oficialmente registrada na Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Reativado em 2025 após quase um século de história, o clube — que revelou craques como Dondinho, pai de Pelé — o clube mineiro agora é reconhecido permanentemente como pioneiro na fusão entre futebol profissional e inovação tecnológica.

A chancela da Abstartups valida que o Yuracan opera com traços clássicos de startups: modelo de negócios escalável, uso intensivo de tecnologia e integração contínua com centros de pesquisa. Isso vai além das quatro linhas. A SAF estrutura-se para criar plataformas digitais, soluções de ciência de dados, softwares esportivos, metodologias de formação de atletas baseadas em engenharia e um ecossistema de novos negócios através da venture builder Y-35. O futebol vira laboratório vivo de inovação.

— Desde o primeiro dia, nossa ideia nunca foi só voltar a jogar. Desenhamos o Yuracan como plataforma de inovação para gerar conhecimento, tecnologia e negócios a partir do esporte. Esse registro prova que futebol pode ter mentalidade de startup, com escala e sustentabilidade — afirma Vitor Fernandes Colares, idealizador do projeto.

O enquadramento segue o Marco Legal das Startups, destacando a parceria com a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) para projetos de IA no esporte, biomecânica e ciência de dados. Diferencial em relação a outras SAFs, a inovação é incorporada à estrutura do clube, não isolada.

O feito posiciona Itajubá como o "Soccer Valley" mineiro, consolidando o Yuracan como referência em um novo paradigma.

Vitor Colares, Amauri Graciani e Luiz Kriwat são os responsáveis pela transformação do Yuracan (Foto: Divulgação/Yuracan)
Vitor Colares, Amauri Graciani e Luiz Kriwat são os responsáveis pela transformação do Yuracan (Foto: Divulgação/Yuracan)

circulo com pontos dentroTudo sobre

