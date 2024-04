Wagner Leonardo mira voos mais altos do Vitória na temporada: ‘Buscar grandes coisas’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 21:25 • Salvador (BA)

Wagner Leonardo foi o principal responsável por garantir o título do Campeonato Baiano para o Vitória. O jogador marcou o gol no empate com o Bahia em 1 a 1. Para o zagueiro, o Rubro-Negro vai buscar grandes coisas na temporada. Confira no player acima.

Wagner Leonardo foi o autor do gol que garantiu o título para o Vitória (Foto: Reprodução/Lance!)

- Se eu falar que não imaginava, eu estaria mentindo. Sonhei e conversei com que está próximo de mim que eu gostaria de poder fazer um gol na final e ajuda o Vitória. Com a mentalidade vencedora e acreditando que eu poderia fazer o gol. Eu pude ajudar a equipe com mais um gol e fico muito feliz com isso. Vamos buscar grandes coisas pelo Vitória.

- A gente sabe que o nosso fator Barradão é muito forte. Essa sinergia com a torcida. A mística ali é diferente. Quem joga ali sabe da dificuldade. Vamos com todas as nossas forçar nesse Brasileiro tentar usar esse fator casa que é muito importante.