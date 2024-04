Abel Ferreira empata como técnico com mais títulos pelo Palmeiras

Palmeiras conquistou o título do Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 20:46 • São Paulo (SP)

Com a conquista do Campeonato Paulista de 2024, Abel Ferreira chegou ao décimo título à frente do comando técnico do Palmeiras e empatou com Osvaldo Brandão como o treinador com mais taças na historia do clube.

Neste domingo (7), o Verdão derrotou o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, e chegou ao tricampeonato do torneio estadual. Treinador do clube desde de novembro de 2020, Abel levantou seu primeiro troféu justamente contra o Peixe, na decisão da Copa Libertadores da mesma temporada.

SAIBA OS CINCO TREINADORES COM MAIS TÍTULOS PELO PALMEIRAS

▪️ Abel Ferreira e Osvaldo Brandão - 10 títulos

▪️ Vanderlei Luxemburgo - 8 títulos

▪️ Ventura Cambon - 7 títulos

▪️ Luiz Felipe Scolari - 6 títulos

▪️ Humberto Cabelli - 4 títulos

Ao todo, Abel disputou 14 finais pelo Palmeiras e faturou oito delas. Com contrato renovado até dezembro de 2025, o português terá diversas oportunidades para se isolar na liderança da lista de maiores vencedores. Neste ano, o Verdão ainda disputa a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

VEJA TODOS OS TÍTULOS DE ABEL FERREIRA PELO PALMEIRAS

🏆 Copa Libertadores: 2020 e 2021

🏆 Copa do Brasil: 2020

🏆 Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

🏆 Recopa Sul-Americana: 2022

🏆 Campeonato Paulista: 2022, 2023 e 2024

🏆 Supercopa do Brasil: 2023

Abel Ferreira faturou seu décimo título à frente do comando técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)