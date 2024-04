VÍDEO: Jogadores do Vitória provocam torcedores do Bahia em festa do título

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 21:10 • Salvador (BA)

Ainda no gramado da Fonte Nova, os jogadores do Vitória provocaram os torcedores do Bahia que estavam em camarotes do estádio. O Rubro-Negro se consagrou campeão no final da tarde deste domingo (7) e levantou a 30ª taça do Campeonato Baiano. Confira no player acima.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

(Foto: Reprodução/Lance!)