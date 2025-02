Volante Otávio, do Atlético-MG, comenta interesse do Fluminense

O volante Otávio, do Atlético-MG, comentou o interesse do Fluminense em sua contratação. Com contrato até junho de 2026, o jogador de 30 anos, no entanto, não entrou em detalhes, durante entrevista na zona mista no Mineirão, após a vitória do Galo sobre o Itabirito por 3 a 0, quarta-feira (12), pelo Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense negocia contratação de Otávio, do Atlético-MG

- Quem tem que falar essas coisas é o clube. O clube que precisa se pronunciar. Eles que estão à frente dessa parte de negociação, junto com os meus empresários. Claro que eu estou sabendo, existem as negociações, mas não compete a mim falar se vou ou fico. O clube ou os meus empresários que devem falar. Só posso dizer que Deus tem um propósito em tudo, que seja feito a vontade dele. Estarei sempre pronto e preparado para ajudar o clube da melhor maneira possível e fazer o meu trabalho – afirmou Otávio.

Pouco aproveitado pelo técnico Cuca neste início de temporada – foram apenas cinco jogos e em todos começando no banco -, Otávio também não quis revelar se prefere ficar no Atlético-MG ou se transferir para o Fluminense:

continua após a publicidade

- Quem precisa perguntar isso para mim é o clube. Não posso falar se quero sair ou ficar. Quem tem que perguntar é o clube, aí, sim, vou dar a resposta. Mas, a princípio, quem tem que decidir é o clube com meus empresários. Não posso falar nem que vou, nem que fico, porque não compete a mim – explicou.

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Otávio está no Atlético-MG desde 2022 e já disputou 143 partidas

Revelado pelo Athletico-PR, o volante Otávio chegou ao Atlético-MG em 2022, após cinco temporadas no Bordeaux, da França. Pelo Galo, o jogador disputou 143 jogos (não marcou nenhum gol) e participou das conquistas de três Campeonatos Mineiros (2022, 2023 e 2024).