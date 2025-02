Hulk marca, Atlético-MG vence Itabirito e está na semifinal do Mineiro

O {Atlético-MG} fez 3 a 0 no Itabirito, gols de Cuello, Hulk e Deyverson, e conseguiu a classificação à semifinal do Campeonato Mineiro. A equipe ficou em segundo no grupo A, com os mesmos 16 pontos que o Tombense, mas ficou atrás no número de vitórias.

Agora, o Galo vai enfrentar o Tombense para decidir quem será finalista do torneio. O Galo está em busca do hexacampeonato da competição.

Como foi o jogo

Jogando no Mineirão, o Atlético-MG entrou em campo pressionado. O time precisa vencer para garantir a classificação para não depender de outros resultados.

O Itabirito optou por se apoiar nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Ramon chutou da entrada da área, e Everson fez uma boa defesa, espalmando a bola. O Galo, por sua vez, dominou a posse de bola e manteve maior presença no campo de ataque, mas enfrentou dificuldades para criar chances de gol contra a defesa bem organizada do Itabirito, especialmente com o goleiro Rodolfo se destacando durante os primeiros 40 minutos de jogo.

No final do primeiro tempo, em uma jogada de qualidade de Rubens, o Galo conseguiu abrir o placar aos 42 minutos. O meia avançou pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para Cuello, que finalizou com precisão: 1 a 0.

O Atlético-MG mostrou menos afobação na etapa final. E foi dominando a partida, sem correr riscos e no início do segundo tempo fez o gol que deu tranquilidade ao time. Cuello foi derrubado na área. Pênalti que Hulk converteu.

No fim do jogo, com o Itabirito já entregue. Deyverson aproveitou que o goleiro Rodolfo bateu roupa e marcou o terceiro para definir o resultado.

Atlético-MG agora pega a Tombense

Pela semifinal, o Galo vai enfrentar o Tombense, em duelo que começa no próximo final de semana, jogando a primeira em casa e definindo a vaga na final fora de casa, em Tombos.

Cuca durante partida contra o Itabirito (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 ITABIRITO

8ª RODADA - CAMPEONATO MINEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/1/2025 - 19h30

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Cuello, aos 43’ do 1ºT; Hulk, aos 15’ e Deyverson, aos 46' do 2ºT (ATL)

🟨 Cartões amarelos:

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Magno Arantes Lira e Marcyano da Silva Vicente

🏁VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens (Igor Gomes) e Scarpa; Cuello (Deyverson) e Hulk (Bernard).

ITABIRITO (Técnico: Ricardo Drubscky)

Rodolfo; Cesinha, Luanderson (Alison), Jamerson e Bryan; Crecci, Lissandro, David Lucas e Léo Reis; Ramon (Vinicius) e Luan (Jô)