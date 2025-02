Mercado da Bola: Atlético-MG está de olho em três reforços

Além do atacante Rony, do Palmeiras, cujos entendimentos estão bem avançados, o Atlético-MG pode anunciar em breve a chegada de mais dois reforços para a temporada: o lateral-esquerdo Caio Paulista, do Palmeiras, e o volante Willian Arão, ex-Flamengo, hoje no Panathinaikos, da Grécia.

continua após a publicidade

A contratação de Caio Paulista seria para compor o elenco, já que o técnico Cuca, no momento, conta apenas com Guilherme Arana para a lateral esquerda. E o jogador vem sendo convocado constantemente para a Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior. Caio Paulista, de 26 anos, tem contrato com o clube paulista até o fim de 2028.

Nesta temporada, no entanto, o jogador disputou apenas dois jogos pelo Paulista, e parece ser a terceira opção do técnico Abel Ferreira para a posição, atrás de Piquerez e Vanderlan:

continua após a publicidade

- Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque vai ajudar seguramente. E depois escolher dois laterais entre os três que nós temos - afirmou o técnico do Palmeiras há alguns dias.

Caio Paulista se profissionalizou no Avaí em 2018. Em 2020, transferiu-se para o Fluminense. Três anos depois, chegou ao São Paulo e, no ano passado, trocou o Tricolor paulista pelo Palmeiras, numa transferência polêmica.

continua após a publicidade

Com a provável saída de Otávio para o Fluminense, o Atlético-MG precisará de reposição para o meio-campo, e Willian Arão é a primeira opção da diretoria atleticana. Ex-Botafogo e Flamengo, Arão, de 32 anos, tem contrato com o Panathinaikos até o meio da temporada, o que pode facilitar uma transferência imediata.

o volante Willian Arão, ex-Flamengo, defende o Panathinaikos, da Grécia, desde 2023 (Foto: Divulgação)

Willian Arão começou no Corinthians em 2012 e fez parte do grupo campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. Depois, passou pela Poruguesa, Chapecoense e Atlético-GO antes de chegar ao Botafogo em 2015 e conquistar a Série B do Brasileiro. O volante teve maior destaque, no futebol brasileiro, pelo Flamengo, com os dois títulos da Libertadores e do Brasileiro, em 2019 e 2020, e a conquista da Copa do Brasil de 2022, entre outros.

Em 2022, Willian Arão se transferiu para o Fenerbahce, da Turquia. Na temporada seguinte, seguiu para o Panathinaikos, clube que já defendeu em 75 partidas, com quatro gols, quatro assistências e o título da Copa da Grécia 2023/2024.

Grupo de jogadores do Atlético-MG para 2025 ainda está em formação

O Atlético-MG tem pressa para fechar o grupo para a temporada. A janela de transferência se encerra no dia 28 deste mês, mas as inscrições para as fases decisivas do Campeonato Mineiro vão somente até sexta-feira (14) – para se classificar, o Galo precisa vencer o Itabirito, nesta quarta-feira (12), às 19h45, no Mineirão.

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O clube já contratou cinco reforços para 2025: os volantes Gabriel Menino e Patrick, que ainda não estreou, o lateral-direito Natanael e os atacantes Júnior Santos e Cuello.

Nesta semana, o Atlético-MG emprestou dois jogadores: o meia-atacante Robert para o Atlético-GO e o volante Paulo Victor para o Criciúma.