Atacante Rony é o novo reforço do Atlético-MG para a temporada

O atacante Rony é o novo reforço do Atlético-MG. O jogador vem nesta quinta-feira (13) a Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato por três temporadas com o Galo. A posição firme da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi decisiva para a contratação de Rony, que estava pendendo a aceitar a proposta apresentada pelo Vasco.

Na noite de terça-feira (11), Rony e seu representante entraram em contato com o Palmeiras para informar que haviam aceitado a oferta do Atlético-MG. Inclusive, pediram que o atleta fosse dispensado do treino desta quarta-feira (12) para que pudesse se planejar para a iminente viagem a Belo Horizonte.



O Palmeiras aceitou a proposta do Atlético-MG, no valor de cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões) e iniciou a troca de contratos para concretizar a transferência. No início da tarde desta quarta-feira (12), porém, o clube tomou conhecimento, por meio da imprensa, que Rony havia, supostamente, acertado contrato de quatro anos com o Vasco. Só então o empresário do atleta avisou o Palmeiras sobre o interesse do clube carioca.

Rony, atacante do Palmeiras, é o sexto reforço do Atlético-MG para 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A direção do Palmeiras deu a palavra ao Atlético-MG, após o acordo do jogador com o clube, e não voltaria atrás. Leila Pereira informou ao estafe de Rony que, se ele não acertasse com o Galo, teria de cumprir o contrato com o Verdão até dezembro de 2026.

- Se o jogador e seu estafe mantiverem o acordo com o Atlético-MG, ele deixará o Palmeiras. Do contrário, seguirá cumprindo seu contrato conosco – avisou a presidente do Verdão.

Sem espaço na equipe, Rony deixa o Palmeiras com 11 títulos conquistados

Como o atacante, de 29 anos, está sem espaço na equipe do técnico Abel Ferreira, a saída encontrada pelo jogador foi confirmar o acerto com o Atlético-MG, mesmo com proposta melhor do Vasco. Nesta janela de transferência, Rony chegou a ser negociado com o Al-Rayyan, do Catar, mas entraves burocráticos impediram a transferência.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020, disputou 284 partidas, marcou 70 gols, fez 32 assistências e conquistou 11 títulos, entre eles duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023).