Volante do Náutico dá assistência para ex-Flamengo e brinca: ‘Faz o pix’

29/04/2024

A primeira vitória do Náutico na Série C do Brasileiro também passou pelos pés de Marco Antônio. O volante colaborou com uma assistência na partida contra o ABC, em Natal, no último sábado, e o Timbu ganhou por 3 a 0 em jogo da 2ª rodada. Após a partida, ele revelou que o lance na partida para o gol do atacante Paulo Sérgio, ex-Flamengo, teve o dedo do técnico Mazola Júnior.

- Foi uma excelente vitória. Estávamos precisando bastante desse resultado positivo. Tenho certeza que nos dará uma confiança para seguirmos trabalhando e evoluindo a cada jogo. Fico feliz de poder ter ajudo a equipe com uma assistência. Mazola vem me dando liberdade de pisar bastante no ataque e fui feliz em achar o Paulo Sérgio dentro da área. Até brinquei com ele. Faz o pix. Não teve nem trabalho para marcar (risos) - comentou.

O desempenho de Marco Antônio agradou a torcida presente no estádio Frasqueirão. Depois do duelo, o volante recebeu o carinho, inclusive, de um torcedor mirim que subiu no alambrado. Para o camisa 8, esse reconhecimento dá um fôlego a mais.

- Muito feliz pelo carinho que venho recebendo desde o primeiro dia que vesti a camisa do Náutico. É um combustível para me dedicar cada vez mais e ajudar o time a vencer.

Com uma vitória e um empate até aqui, o Náutico vai ter uma semana cheia para trabalhar de olho na próxima partida. No sábado que vem, o Timbu recebe o Ypiranga nos Aflitos.

- O jogo contra o Ypiranga será outra batalha dificílima. Sabemos que não teremos jogo fácil. Com certeza teremos que trabalhar duro durante a semana para conquistar mais três pontos - concluiu.