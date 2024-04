Luana foi convocada para a disputa da She Belives Cup em abril (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 12:29 • São Paulo (SP)

Luana Bertolucci, meio-campista da Seleção Brasileira e do Orlando Pride, dos Estados Unidos, anunciou em comunicado na manhã desta segunda-feira (29) que iniciou o tratamento para Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

A jogadora, que afirmou ter recebido o diagnóstico após realizar exames detalhados nas últimas semanas, informou que iniciará o tratamento de quimioterapia em uma publicação nas redes sociais

- Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento - afirmou a jogadora.

Luana havia sido convocada pro Artur Elias para a disputa da She Belives Cup em abril, mas precisou deixar a Seleção por motivos pessoais.

O Orlando Pride, atual clube da jogadora, assim como as demais equipes que disputam a NWSL, liga norte-americana de futebol, manifestou apoio à atleta nas redes sociais.