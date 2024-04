John Kennedy revolta líderes do Fluminense com novo ato de indisciplina

John Kennedy cometou novo ato de indisciplina (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 13:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Herói da conquista da Copa Libertadores de 2023, John Kennedy não compareceu ao treinamento do Fluminense realizado no último domingo (28), no CT Carlos Castilho, para os atletas não relacionados para o confronto diante do Corinthians, e pode ter sua punição aumentada pela diretoria tricolor. As informações foram divulgadas pelo jornalista Victor Lessa.

A conduta de John Kennedy irritou as principais lideranças do elenco, que se esquivaram do assunto após a partida na Neo Química Arena. Segundo informações de Lessa, o grupo de jogadores teria solicitado à direção que o atacante não seja reintegrado ao elenco.

O jogador está afastado da equipe em razão de atos de indisciplina cometidos durante a concentração do Fluminense antes do clássico contra o Vasco, realizado na última semana.

PUNIÇÃO POR INDISCIPLINA

Na última terça-feira (23), o Fluminense anunciou que os atletas John Kennedy, Kauã Elias, arthur e Aleksander foram afastados por atos de indisciplina na concentração do Fluminense antes do clássico contra o Vasco.

O quarteto convidou mulheres e organizou uma festa dentro do hotel em que a equipe realizava a concentração, localizado na região do Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

