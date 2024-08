Du Queiroz é desfalque do Grêmio para o Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 14:23 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio terá mais um desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O volante Du Queiroz sofreu uma fratura no dedo do pé e não ficará à disposição de Renato Portaluppi. O Tricolor não divulgou expectativa de retorno do atleta.

A lesão ocorreu na derrota contra o Bahia, no último sábado (17). O jogador deixou o campo mancando. Por isso, ficou de fora do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Fluminense.

O Grêmio não divulgou informações sobre a lesão do jogador, mas Du Queiroz já publicou nas redes sociais que iniciou a recuperação. A expectativa é que ele esteja de volta em cerca de duas semanas.

Grêmio está fora na Libertadores (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Após a eliminação na Libertadores, o Grêmio foca no Campeonato Brasileiro para melhorar a sua campanha. Para isso, enfrenta o Criciúma, no domingo (25), a partir das 16h, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.