Atlético-MG tenta quebrar retrospecto recente desfavorável contra o Palmeiras

O Atlético enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (3) às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter vivo o sonho da Libertadores e acabar de vez com as chances de rebaixamento, o clube mineiro quer melhorar o retrospecto recente contra o verdão que não é nada favorável.

O Atlético enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (3) às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter vivo o sonho da Libertadores e acabar de vez com as chances de rebaixamento, o clube mineiro quer melhorar o retrospecto recente contra o verdão que não é nada favorável.

continua após a publicidade

Nos últimos anos, a rivalidade Atlético e Palmeiras se intensificou, com os encontros em copas e a disputa em jogos decisivos. Pra se ter uma ideia, desde 2021, ano mágico do Galo, as equipes já se enfrentaram em 16 oportunidades, entre Brasileirão e fases eliminatórias da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Retrospecto recente Atlético x Palmeiras

No retrospecto recente do confronto, o verdão leva a melhor em cima do Galo. Tendo em vista o recorte das últimas dez partidas, o alvinegro venceu apenas uma vez, enquanto os paulistas triunfaram em cinco, além de outros quatro empates. Confira os jogos:

continua após a publicidade

20/07/2025 – Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

28/09/2024 – Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

17/06/2024 – Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

19/10/2023 – Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

09/08/2023 – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG – Libertadores (volta oitavas de final)

02/08/2023 – Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras – Libertadores (ida oitavas de final)

28/05/2023 – Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

28/09/2022 – Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

10/08/2022 – Palmeiras 1 x 0 Atlético-MG – Libertadores (volta quartas de final)

03/08/2022 – Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras – Libertadores (ida quartas de final)

Verdão e Galo em 2023 (FOTO: NELSON ALMEIDA / AFP)

Situação das equipes no Brasileirão

O Galo é o 13° colocado com 45 pontos e ainda disputa dois opostos no Brasileirão, o sonho por uma vaga em um possível G8 e a classificação para a Libertadores 2026, e fugir de vez do rebaixamento, mesmo que pequenas, o time mineiro ainda tem chances matemáticas.

continua após a publicidade

Já a equipe paulista é a 2° colocada com 70 pontos, e para seguir sonhando com o título, precisa vencer suas partidas restantes e torcer para tropeços do Flamengo, líder com cinco pontos à frente.