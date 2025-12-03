Fortaleza enfrenta o Corinthians na Série A; veja escalação

O Fortaleza recebe o Corinthians nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), valendo pela 37ª rodada da Série A. O treinador Martín Palermo terá a oportunidade de repetir a escalação que venceu o Atlético-MG por 1 a 0.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

O time cearense não terá atletas suspensos para o duelo, assim como foi no jogo anterior. É possível que o Fortaleza deixe a zona de rebaixamento em caso de vitória, mas tal feito dependerá de outros resultados.

Estão no departamento médico os goleiros João Ricardo e Helton Leite, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meio-campista Lucca Prior. O volante Rodrigo e o atacante Marinho, que já iniciaram a transição, podem ser novidades no banco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Pochettino na partida entre Fortaleza e Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

Palermo tende a repetir o 11 inicial do último jogo. Pochettino, autor do gol da vitória sobre o Atlético-MG, deve seguir ao lado de Lucas Sasha e Pierre no meio-campo.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Corinthians é: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

continua após a publicidade

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 40 pontos. O Corinthians, que está em nono lugar, tem 46.

➡️ Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Vitória pode tirar o Tricolor do Z4

A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG levou o Fortaleza aos 40 pontos, em 18º lugar. Internacional (41 pontos), Santos (42), Vitória (42) e Ceará (43) aparecem acima na classificação. Os quatro serão visitantes nesta rodada.

Assim, caso vença o Corinthians, o Fortaleza precisará de ao menos dois dos três cenários plausíveis abaixo para sair da zona: