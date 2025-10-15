Jovem atacante do Athletico é convocado para o Mundial sub-17

O Athletico teve um jogador convocado pela Seleção Brasileira sub-17 para a disputa da Copa do Mundo, no Catar. O atacante Kayke está na lista de 21 atletas divulgada nesta semana.

O atleta de 17 anos foi chamado pelo técnico Carlos Patetuci e se apresenta na segunda-feira (20) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e fica concentrado até terça-feira (28), quando embarca com o elenco para o Oriente Médio. A competição acontece entre 3 e 27 de novembro.

Kayke é figura carimbada nas convocações nas competições de base há três anos e foi campeão do Sul-Americano sub-17 neste ano, disputado na Colômbia, no primeiro semestre. O meia atleticano Gustavo Gomes, que também estava na campanha do título, não teve o nome lembrado na convocação do Mundial.

O Brasil estreia em 4 de novembro contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Depois, a Seleção encara a Indonésia (7, às 12h45) e a Zâmbia (10, às 11h45). Os quatro times integram o Grupo H.

A Copa do Mundo sub-17 terá 48 seleções, divididas em 12 grupos. As duas melhores equipes de cada chave e os oito melhores terceiros colocados no geral se classificam para o mata-mata.

Kayke no Athletico

Kayke estreou profissionalmente em Athletico x Criciúma, na Série A de 2024. Foto: José Tramontin/Athletico

No CT do Caju desde 2023, Kayke iniciou no sub-15 do Athletico e foi promovido ao sub-17 no ano passado, com a conquista do título estadual da categoria. No segundo semestre, ele fez a estreia no time profissional.

Em 13 de junho de 2024, com então 16 anos, Kayke foi relacionado pela primeira vez contra o Criciúma e já entrou em campo. Ele foi acionado pelo técnico Cuca para a vaga de Nikão, aos 40 minutos do segundo tempo, pelo Brasileirão, quando o Furacão vencia por 3 a 1.

Nesta temporada, ele atuou em mais dois jogos no Paranaense diante de Rio Branco e Operário-PR. Ao todo, com a camisa rubro-negra, Kayke tem três partidas e 32 minutos jogados.

Seleção Brasileira é tetra no Mundial sub-17

O Brasil é tetracampeão mundial da categoria, com títulos em 1997, 1999, 2003 e 2019. A Seleção é a maior vencedora, ao lado da Nigéria.

Gana e México, com dois títulos cada, aparecem na sequência. França, Alemanha, Suíça e Inglaterra venceram uma vez o Mundial sub-17. A seleção alemã é a atual campeã, conquistada em 2023.

Athletico na Série B

Há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate, o Athletico caiu da quarta para a sétima posição, com 49 pontos. A diferença para o Goiás, último time dentro do G-4, é de três pontos.