O Flamengo garantiu o título da Libertadores com gol de cabeça de Danilo após escanteio cobrado por Arrascaeta. E quem acompanha a temporada rubro-negra não se surpreende que um tento tão importante tenha saído dessa forma: foi parecido em diversos momentos determinantes do ano. Em entrevista à "TV Globo", o herói do título atribuiu o sucesso a Rodrigo Caio, ex-zagueiro do clube, que retornou ao clube como auxiliar técnico em maio, focado em coordenar as bolas paradas.

— Tem muito mérito do Rodrigo Caio, que analisa bolas paradas do Flamengo na parte defensiva e ofensiva. Potencializa muito a gente — afirmou Danilo.

O zagueiro do Flamengo ainda explicou detalhadamente os ordenamentos de Rodrigo Caio e demais membros da comissão técnica que possibilitaram o gol contra o Palmeiras.

— A gente tentou explorar a quina da pequena área fazendo um bloqueio do Jorginho no Gómez e no Murilo. O Palmeiras marca de forma mista. Um seria bloqueado, um entre Léo Pereira e eu, e outro o Bruno Henrique. O jogador que sobrasse desses três atacaria o espaço no bloqueio do Jorginho. Buscamos com constância atacar aquela área ali. A única que bateu no segundo pau foi a prévia daquele escanteio. Todas tentamos atacar na mesma zona. A constância de atacar na mesma zona e esperar o adversário dar espaço. Na hora do gol foi tudo perfeito. A batida, o timing da entrada e o bloqueio do Jorginho — contou.

Arrascaeta cobra escanteio que gerou gol do Flamengo contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Os números comprovam a evolução rubro-negra: entre as três últimas temporadas, a atual já é aquela na qual o Flamengo fez mais gols de bola parada (19). Também foi a que os zagueiros marcaram mais vezes, conforme apurado pelo aplicativo "SofaScore".

2023

15 gols de bola parada (sem contar o Carioca)

20 gols de cabeça (sem contar o Carioca)

8 gols de zagueiros (todas as competições)

2024

15 gols de bola parada (sem contar o Carioca)

12 gols de cabeça (sem contar o Carioca)

10 gols de zagueiros (todas as competições)

2025

19 gols de bola parada (sem contar o Carioca)

16 gols de cabeça (sem contar o Carioca)

13 gols de zagueiros (todas as competições)

É comum que, após balançarem as redes em jogada originada de falta ou escanteio, os atletas comemorem com Rodrigo Caio. Quando vestia a camisa do clube, além de ser um líder defensivo, o próprio anotou seis gols. Os mais marcantes foram em 2019: o da vitória por 3 a 2 diante do Athletico-PR no Brasileirão e o quinto da goleada histórica sobre o Grêmio na Libertadores.

Rodrigo Caio faz coração para torcida após marcar contra o Grêmio na Libertadores de 2019 (Foto: Maga Jr / O Fotografico / Gazeta Press)

Outros gols de bola parada do Flamengo

O tento heroico de Danilo não foi ó único salvador do Flamengo proveniente de bolas paradas em 2025. Aliás, fez todo sentido o gol do título vir dessa forma: seis dos 13 marcados pelo Rubro-Negro na Libertadores foram dessa forma. Na fase de grupos, a classificação foi no sufoco. Contra o Deportivo Táchira, na última rodada, a vitória por 1 a 0 foi garantida pelo também zagueiro Léo Pereira após cobrança de falta de Luiz Araújo.

Léo Pereira comemora gol salvador contra o Táchira na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues / Agif / Gazeta Press)

Se o título brasileiro vier — pode ser confirmado com vitória contra o Ceará nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã — também terá passado muito por esse fundamento. As bolas paradas garantiram os gols da vitória nos jogos contra Fluminense (15ª rodada) e Atlético-MG (17ª rodada), por exemplo.

Os gols de bola parada do Flamengo em 2025:

2 - Flamengo 6 x 0 Juventude - Brasileirão

2 - Flamengo 3 x 1 Chelsea - Mundial

1 - Flamengo 1 x 1 Internacional - Brasileirão

1 - Flamengo 2 x 0 LDU - Libertadores

1 - Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira - Libertadores

1 - Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão

1 - Red Bull Bragantino 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

1 - Flamengo 1 x 0 Atlético-MG - Brasileirão

1 - Flamengo 2 x 1 Mirassol - Brasileirão

1 - Flamengo 1 x 0 Internacional - Libertadores

1 - Internacional 0 x 2 Flamengo - Libertadores

1 - Juventude 0 x 2 Flamengo - Brasileirão

1 - Corinthians 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

1 - Sport 1 x 5 Flamengo - Brasileirão

1 - Flamengo 1 x 2 Central Córdoba - Libertadores (Falta direta)

1 - Flamengo 3 x 0 Sport - Brasileirão (Falta direta)

1 - Palmeiras 0 x 1 Flamengo - Libertadores

Reconhecimento do professor

Filipe Luís também já deu méritos a Rodrigo Caio pela eficiência rubro-negra nas bolas paradas. Em julho, após vitória contra o Atlético-MG por 1 a 0 com gol de Léo Ortiz, que completou levantamento de falta de Luiz Araújo, o técnico exaltou a confiança dos atletas nesse tipo de jogada desde a chegada do reforço à comissão técnica.

— Bola parada é uma das fases do jogo, damos a importância que ela merece porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada. E acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio, junto com toda a comissão, tenha influenciado muito nessa potência. E os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada. Importante que eles sintam o gosto por isso e vejam sempre que resolve jogos — celebrou em coletiva.

Ex-companheiros, técnico e auxiliar se abraçaram imediatamente após o gol de Danilo. E novamente depois da confirmação do título continental, como é possível ver nos vídeos abaixo: