Vitória acerta a contratação de destaque da Série B

O Vitória acertou a contratação do lateral-direito Mateusinho junto ao Cuiabá. O Leão vai pagar 600 mil dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos. Os clubes estão nos últimos detalhes para concluir a operação, que inclui uma cláusula de multa em caso de atraso no pagamento por parte do clube baiano.

Pelo acordo, o Cuiabá permanecerá com os outros 50% dos direitos do atleta, mas manteve a possibilidade de vender mais 10% no futuro por 120 mil dólares. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!. A reportagem ainda apurou com exclusividade que o contrato de Mateusinho com o Vitória será válido por três anos.

Mateusinho foi um dos principais destaques da Série B na última temporada. Ao todo, o lateral disputou 42 partidas, marcou cinco gols e distribuiu seis assistências, sendo peça importante na campanha do Dourado na competição.

O bom desempenho rendeu reconhecimento individual. Mateusinho entrou para a seleção da Série B do Sofascore como o melhor lateral-direito da competição, o que pesou na decisão do Vitória em investir no jogador para reforçar o elenco.