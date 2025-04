Cuiabá x Ferroviária: onde assistir, horários e prováveis escalações

Ficha do jogo CUI AFE 5º rodada Brasileirão Série B Data e Hora Domingo, 27 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Arena Pantanal, Cuiabá-MT Árbitro Fabio Augusto Santos Sá Junior Assistentes Rodrigo Guimarães Pereira e Esdras Mariano de Lima Albuquerque Var Paulo Roberto Alves Junior Onde assistir

Cuiabá e Ferroviária fazem duelo inédito pela quinta rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola neste domingo (27), às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e a partida será transmitida pela ESPN e Disney+. Em sequência irregular na competição, os times estão separados por dois pontos: o Dourado está em 7º com oito, enquanto a Locomotiva está em 12º, com seis.

Como chega o Cuiabá

Derik Lacerda comemora seu gol pelo Cuiabá no Brasileirão Série B

Com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, o Cuiabá quer manter a invencibilidade diante da Ferroviária - que também não perdeu ainda. Com oito pontos, tem apenas um a menos do que o Remo, que está em quarto lugar. Assim, um triunfo sobre a Ferroviária pode colocar o Dourado na zona de classificação ao fim da rodada.

Para a partida, o meia Max volta a estar à disposição de Guto Ferreira após cumprir suspensão automática pela expulsão na rodada anterior. No entanto, não contará com Edu, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa e André Luiz, afastado por questões disciplinares. Assim, o time titular deve ser: Matheus Pasinato; Mateusinho, Nathan Cardoso, Alan Empereur e Sander; Lucas Cardoso, Lucas Mineiro e Denilson; Max, Pedrinho e Derik Lacerda.

Como chega a Ferroviária

Ronaldo Alves em campo pela Ferroviária (Foto: Luis Miguel Ferreira/Ferroviária SAF)

Em 12º na tabela, a Ferroviária tem três empates e uma vitória na competição. Fora de casa, vai buscar mais três pontos para se aproximar do pelotão de cima e evitar correr riscos na parte de baixo da tabela. A única partida vencida pela Ferrinha foi em Araraquara, sobre o Atlético-GO. Dpeois, empatou sem gols com o Volta Redonda no Rio de Janeiro.

Sem desfalques, o treinador Vinicius Bergantin deve escalar a Locomotiva com o mesmo time que empatou em solo carioca: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Alencar, Albano e Netinho; Thiago Lopes, Carlão e Juninho.