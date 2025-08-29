De volta ao Vitória após ficar um ano emprestado, o volante Dudu foi apresentado na tarde desta sexta-feira no Barradão. O atleta era titular da Ponte Preta na Série C, mas resolveu voltar ao clube baiano depois de alegar que o clube deve quatro meses de salário.

— Semana passada estava de saída da Ponte Preta, mas não era para o Vitória. Deus preparou essa volta. Estava com quatro meses de salário atrasado na Ponte. Mas estou aqui pronto, dedicado para voltar a jogar pelo Vitória — destacou durante a entrevista de apresentação.

Dudu tem contrato com o Vitória até o fim de 2026 e aguarda regularização no BID da CBF para ficar à disposição do técnico Rodrigo Chagas. Ele já treina normalmente com o grupo.

Dudu treina pelo Vitória após passagem pela Ponte Preta na Série C (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Problemas extracampo no Vitória

Depois de uma grande temporada em 2023 e no início de 2024, Dudu começou a chamar a atenção por polêmicas extracampo, como suposta agressão à namorada e briga em camarote no carnaval de Salvador. A principal delas, no entanto, aconteceu em julho do ano passado, quando ele e Rodrigo Andrade, outro volante que estava no Vitória, foram agredidos em um bar no bairro de Canabrava, nas proximidades do Barradão.

De acordo com pessoas que estavam no local, integrantes de uma das torcidas organizadas do clube entrou no estabelecimento para bater na dupla, que conseguiu escapar das agressões.

O episódio foi o fim da linha para Rodrigo Andrade e Dudu no Vitória. O primeiro foi afastado do clube, enquanto Dudu, que perdeu espaço com a chegada de Thiago Carpini, foi emprestado para o Novorizontino antes de chegar à Ponte Preta.

— O Dudu que vem é um cara concentrado, estou procurando ajuda por fora. Conversei com [o presidente] Fábio Mota sobre isso. Vim para jogar bola, dar a volta por cima, assim como meus companheiros e o Vitória — afirmou o atleta.

Apresentado ao lado do zagueiro Camutanga, outro que retorna ao clube após passagem pelo Remo, Dudu deve disputar uma vaga no meio de campo do Rubro-Negro já para as próximas rodadas do Brasileirão. Durante sua passagem anterior, o volante fez 43 jogos pelo Vitória, enquanto na Macaca ele entrou em campo 23 vezes, a maioria deles pela Série C, com dois gols marcados. Antes, o atleta passou um curto período de oito jogos no Novorizontino, ainda em 2024.