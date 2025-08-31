Vitória tem mudanças e estreia na escalação contra o Atlético-MG
Rubro-Negro segue com desfalques para a partida deste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória está escalado para a partida contra o Atlético-MG, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Rodrigo Chagas segue com desfalques por lesão, mas tem retornos importantes no time.
Vitória x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Vitória e Atlético-MG se enfrentam após demissão de treinadores
Futebol Nacional
Após goleada, torcida do Vitória vai lotar o Barradão contra o Atlético-MG
Vitória
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Em relação à goleada sofrida para o Flamengo na última segunda-feira, ainda sob o comando de Fábio Carille, o Vitória tem cinco mudanças. A principal delas é a reestreia do zagueiro Camutanga, que voltou de empréstimo do Remo e já entra em campo na vaga de Zé Marcos.
Já os meias Matheuzinho e Baralhas se recuperaram de lesão e estão à disposição para esta partida contra o Galo. Este último, inclusive, será titular. Além da dupla, o zagueiro Neris retorna de suspensão e vira opção no banco.
O volante Dudu, velho conhecido da torcida, também está de volta e foi apresentado junto com Camutanga, mas, diferente do zagueiro, ele ainda não teve nome publicado no BID da CBF.
A outra novidade é a presença do jovem Paulo Roberto, de 19 anos, na lateral direita, como já antecipado por Rodrigo Chagas em entrevista coletiva, diante das ausências de Raúl Cáceres e Claudinho, que estão lesionados.
Mas o Vitória tem outros atletas no departamento médico, a exemplo de Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, que se recuperam de cirurgia e são desfalques certos para a partida. Por outro lado, Romarinho e Renzo López também ficaram em tratamento durante a semana e não devem entram em campo.
+ Vitória e Atlético-MG se enfrentam após demissão de treinadores
Escalação de Vitória e Atlético-MG
Diante disso, a escalação do Vitória contra o Atlético-MG tem: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
Já o Galo entra em campo da seguinte forma: Everson, Natanael, Alonso e Victor Hugo, Guilherme Arana, Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa, Cuello, Dudu e Hulk.
VITÓRIA X ATLÉTICO-MG
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Atlético-MG: Premiere;
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
- Matéria
- Mais Notícias