Vitória tem mudanças e estreia na escalação contra o Atlético-MG

O Vitória está escalado para a partida contra o Atlético-MG, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Rodrigo Chagas segue com desfalques por lesão, mas tem retornos importantes no time.

Em relação à goleada sofrida para o Flamengo na última segunda-feira, ainda sob o comando de Fábio Carille, o Vitória tem cinco mudanças. A principal delas é a reestreia do zagueiro Camutanga, que voltou de empréstimo do Remo e já entra em campo na vaga de Zé Marcos.

Já os meias Matheuzinho e Baralhas se recuperaram de lesão e estão à disposição para esta partida contra o Galo. Este último, inclusive, será titular. Além da dupla, o zagueiro Neris retorna de suspensão e vira opção no banco.

O volante Dudu, velho conhecido da torcida, também está de volta e foi apresentado junto com Camutanga, mas, diferente do zagueiro, ele ainda não teve nome publicado no BID da CBF.

A outra novidade é a presença do jovem Paulo Roberto, de 19 anos, na lateral direita, como já antecipado por Rodrigo Chagas em entrevista coletiva, diante das ausências de Raúl Cáceres e Claudinho, que estão lesionados.

Mas o Vitória tem outros atletas no departamento médico, a exemplo de Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, que se recuperam de cirurgia e são desfalques certos para a partida. Por outro lado, Romarinho e Renzo López também ficaram em tratamento durante a semana e não devem entram em campo.

Baralhas treina debaixo de chuva no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Atlético-MG

Diante disso, a escalação do Vitória contra o Atlético-MG tem: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Galo entra em campo da seguinte forma: Everson, Natanael, Alonso e Victor Hugo, Guilherme Arana, Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa, Cuello, Dudu e Hulk.

VITÓRIA X ATLÉTICO-MG

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Atlético-MG: Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).