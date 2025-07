O Athletico tropeçou novamente e ficou no empate em 1 a 1 com Ferroviária-SP na terça-feira (22), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada da Série B. O grande destaque do jogo foi um pênalti marcado contra o clube paranaense, e uma especialista de arbitragem fez um desabafo sobre o lance.

O diretor de futebol do Athletico, Eduardo Freeland, pediu o afastamento dos árbitros principal e do VAR de qualquer jogo profissional.

A jogada em questão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o Furacão vencia por 1 a 0. O meia atleticano Dudu deu um carrinho para tentar evitar o cruzamento do meio-campista Thiago Lopes, da Locomotiva, com o braço aberto dentro da área.

O árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) foi chamado pelo árbitro de vídeo, Antônio Magno Lima Cordeiro (CE), para checar um possível toque na mão do atleta rubro-negro. Após análise no VAR, o pênalti foi confirmado

No seu perfil do X, a especialista de arbitragem Renata Ruel fez um desabafo sobre o pênalti.

- Marcar pênalti aqui e tendo VAR no jogo, acho que só a arbitragem brasileira consegue esse feito. A bola bate no rosto do jogador do Athletico e, se tocar no braço (que está aberto, mas não vejo toque), não gera ação de bloqueio alguma. Nada a marcar. Inacreditável! - desabafou Renata

Alisson Sidnei Furtado (TO) Athletico x Ferroviária-SP. (Foto: Rafael Deconti)

Veja pênalti marcado contra o Athletico na Série B

O áudio do VAR

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o áudio do VAR na manhã desta quarta-feira (23). Abaixo, o diálogo do árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) e do árbitro de vídeo Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) sobre o lance do pênalti.

Furtado (árbitro principal): "Eu não vi penal. Pra mim, ela (bola) não pegou no braço".

Cordeiro (VAR): "Toca no braço. Tanto toca como para, e é um braço descolado do corpo. Amplia o espaço corporal. Mesmo se ela (bola) toca no rosto, ele (Dudu) está com o braço ampliando o espaço corporal. Mesmo o toque leve no rosto não tira a questão do braço estar deslocado. Vou recomendar uma revisão para um possível penal".

Cordeiro (VAR): "O jogador de número 53, ele (Dudu) se atira na bola, ampliando o corporal, descolando o braço do corpo, caracterizando assim, uma mão de bloqueio".

Furtado (árbitro principal): "Tem um ponto de contato. Perfeito. Eu vou voltar (o jogo) com tiro penal, sem cartão amarelo".