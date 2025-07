Com proposta do Chipre, David Luiz pode deixar o Fortaleza

O zagueiro David Luiz, do Fortaleza, pode deixar o clube nos próximos dias. O defensor de 38 anos recebeu uma oferta do futebol do Chipre. A situação será definida juntamente com o técnico Renato Paiva e o CEO Marcelo Paz.

A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge". O atleta chegou ao clube cearense no início de 2025, sem custos, pois seu contrato com o Flamengo tinha se encerrado. Na época, Juan Pablo Vojvoda ainda era o treinador do Leão. Seu atual vínculo vai até dezembro de 2026, tendo a opção de renovação por mais um ano.

Apesar das altas expectativas após sua chegada, David Luiz não conseguiu se firmar no time titular do Fortaleza. São 16 jogos na temporada, com duas vitórias, seis empates e oito derrotas. O aproveitamento do defensor é de 25%.

David Luiz, zagueiro do Fortaleza, pode estar de saída do clube (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O setor defensivo tem sido um incômodo para o Fortaleza nesta temporada, visto que o clube já sofreu 41 gols em 39 partidas. Além de David Luiz, o elenco tem Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila como opções para a zaga.

O Fortaleza é o atual 19º colocado no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos em 14 jogos disputados. O time tenta uma reação no certame para evitar um rebaixamento à Série B.

