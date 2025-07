Sem Thiago Silva, Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras

O Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras pela 16ª rodada do Brasileirão. Sem Thiago Silva e com Germán Cano nos 11 iniciais, Renato Gaúcho fez novas mudanças na equipe que começa jogando. A bola rola às 19h, nesta quarta-feira (23), no Maracanã.

Escalação do Fluminense

No clássico contra o Flamengo, na rodada anterior, e em alguns jogos do Mundial de Clubes, Renato montou uma formação com 3 zagueiros (3-5-2). Para o confronto contra o Palmeiras, o treinador voltou a armar o time no 4-3-3.

Entre os relacionados, Ganso e Cano são novidades. Ambos ficaram fora do clássico contra o Flamengo, mas por razões diferentes. O camisa 10 estava em recuperação de uma lesão muscular e não jogou também contra o Cruzeiro, na rodada anterior. Já o argentino, não foi para o jogo por opção técnica e é titular contra o Alviverde.

Além da presença do camisa 14, outras mudanças são a ausência de Thiago Silva, que começa no banco de reservas e dá lugar à Ignácio. Além disso, o retorno de Gabriel Fuentes na vaga de Renê. O lateral esquerdo foi relacionado, mas ficou de fora de última hora para ser preservado, pois estava sendo avaliado após sofrer uma pancada no pé esquerdo no último.

Assim, o Fluminense enfrenta o Palmeiras com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Soteldo e Cano.

Escalação do Palmeiras

O Palmeiras, também está escalado par enfrentar o Flu. O time que vai à campo é Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Lucas Evangelista, Moreno e Mauricio; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

