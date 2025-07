O Corinthians está escalado para a partida contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe que entra em campo na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília).

O treinador barrou Romero da equipe titular e promoveu a entrada de Talles Magno. O brasileiro marcou na última vitória por 1 a 0 contra o Ceará, a última do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ao seu lado, estará Memphis.

Cacá realiza controle de carga e é um desfalque de última hora para Dorival Júnior. Além do zagueiro, o treinador também não poderá contar com Raniele, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Maycon, Yuri Alberto e Hugo seguem se recuperando de lesão. Gustavo Henrique será o titular na defesa ao lado de André Ramalho.

Dorival Júnior também promoveu o retorno de Matheuzinho na lateral-direita, o jogador cumpriu suspensão contra o São Paulo. A maior mudança é no meio. O treinador sacou Carrillo do time e escalou Charles no lugar.

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, Charles e Rodrigo Garro; Memphis e Talles Magno.

O Cruzeiro inicia a partida com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge

Talles Magno forma dupla de ataque com Memphis no confronto do Corinthians contra o Cruzeiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Corinthians pressionado

A partia tem contornos de decisão para Dorival Júnior. O treinador foi criticado por parte da Fiel após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. Em décimo lugar no Brasileirão, o Corinthians busca reagir no torneio. O Cruzeiro, por outro lado, lidera a classificação.

O Timão não vence na Neo Química Arena desde maio, quando bateu o Novorizontino. Dorival Júnior coleciona dois resultados negativos em Itaquera: um empate por 0 a 0 contra o Vitória e uma derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino.