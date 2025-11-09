Vitória e Botafogo empatam em jogo morno pelo Brasileirão
Equipes têm dificuldades para criar e não saem do zero no Barradão
Em situações opostas na tabela do Brasileirão, Vitória e Botafogo ficaram só no 0 a 0 em uma tarde de pouca inspiração neste domingo, no Barradão lotado, pela 33ª rodada. Um resultado que não ajuda em nada a pretensão das duas equipes no campeonato.
O empate mantém o Vitória na 16ª posição, com 35 pontos, mas com risco de entrar na zona de rebaixamento, a depender do jogo entre Flamengo e Santos. Já o Glorioso segue na sexta colocação, com 52, um a menos em relação ao Bahia, que vem logo à frente.
Primeiro tempo frio em um Barradão quente
A primeira grande chance da partida foi do Botafogo, que viu o zagueiro Alexander Barboza perder um gol livre na pequena área depois de cobrança de escanteio, aos cinco minutos. Mas o jogo mudou rapidamente e o Vitória começou a se soltar. A partir dos 10 minutos era o Rubro-Negro que controlava as ações e criava mais chances no ataque, a principal delas em finalização de cobertura feita por Renzo López, aos 19 minutos, que encobriu a meta de Léo Linck.
Sob forte calor no Barradão, as equipes "esfriaram" depois da parada técnica e o duelo ficou mais sonolento em termos de chances criadas até a reta final do primeiro tempo, quando Barboza chegou com perigo mais uma vez em jogada de escanteio e carimbou a trave depois de cabeçada na pequena área, aos 48 minutos.
Vitória e Botafogo não saem do zero
A etapa final começou da mesma forma que terminou a primeira, mas sem a chance de Barboza. O jogo continuou morno e sem grandes chances até os 22 minutos, quando Neris aproveitou cobrança de falta e subiu para mandar com perigo à direita de Léo Linck.
Jogando em casa e com a urgência do resultado, o Vitória foi empurrado pela torcida e se mostrou superior no segundo tempo, mas, ainda assim, teve dificuldades para chegar ao gol do Glorioso, com excesso de levantamentos na área. O time de Davide Ancelotti, por sua vez, não teve poder de reação e sequer ameaçou a meta de Thiago Couto. No fim, o 0 a 0 freou a empolgação dos rubro-negros que lotaram o Barradão e deixam as equipes em situações ainda desconfortáveis na tabela do Brasileirão.
Próximos jogos
As duas equipes só voltam a campo depois da Data Fifa. O Vitória enfrenta o líder Palmeiras às 19h30 do dia 19 de novembro (horário de Brasília), uma quarta-feira, no Allianz Parque, em jogo da 37ª rodada que foi adiantado devido à final da Libertadores.
Já o Botafogo joga um dia antes, às 20h30 da terça-feira, contra o Sport, no Nilton Santos, pela 34ª rodada.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 0 x 0 BOTAFOGO
33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Joaquín Correa (Botafogo); Ramon (Vitória);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 28.175;
💸 Renda: R$ 664.003,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Thiago Couto; Neris, Lucas Halter e Zé Marcos; Erick (Kike Saverio), Ronald (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Ramon; Matheuzinho (Osvaldo), Aitor Cantalapiedra (Lucas Braga) e Renzo López (Renato Kayzer).
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas e Danilo (Mastriani); Santi Rodríguez (Newton), Savarino (Jeffinho) e Joaquín Correa; Arthur Cabral (Chris Ramos).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
