menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Escalação de Lucas Halter irrita Botafogo, que promete cobrar multa 'amanhã'

Zagueiro pertence ao alvinegro carioca; multa por utilização é de R$ 1 milhão

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
17:04
Lucas Halter entrou em campo para Vitória x Botafogo
imagem cameraLucas Halter é um dos principais jogadores do Vitória na temporada (Foto: João Aurelio/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, classificou como "desrespeitosa" a escalação do zagueiro Lucas Halter pelo Vitória no jogo com o Botafogo, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. O defensor pertence ao alvinegro carioca, e o contrato de empréstimo prevê pagamento de multa estimada em R$ 1 milhão caso ele entrasse em campo. Arruda antecipou que o valor será cobrado já nesta segunda-feira (10).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Confira a classificação atualizada do Brasileirão

"Importante esclarecer: não houve acordo com o Vitória, que, de forma desrespeitosa escalou o atleta Lucas Halter no jogo de hoje. Nosso departamento jurídico vai executar essa dívida amanhã", escreveu Thairo Arruda, no X.

A utilização de Lucas Halter não estava prevista, mas de última hora o zagueiro apareceu entre os relacionados para a partida. E ele foi escalado pelo técnico Jair Ventura para enfrentar o Botafogo.

continua após a publicidade

A equipe carioca abriu a 33ª rodada na sexta colocação do Brasileirão, com 51 pontos. O Botafogo briga por uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. O Vitória, por sua vez, começou o jogo com 34 pontos, na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Vitória planeja diluir multa por Lucas Halter em parcela de compra junto ao Botafogo

No sábado, o Lance! mostrou que a diretoria do Vitória tenta a compra em definitivo do zagueiro. Lucas Halter já bateu as metas estipuladas pelo Botafogo em contrato que obrigam o time baiano a adquiri-lo por cerca de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões, na cotação atual). 

continua após a publicidade

A intenção do do Vitória é diluir o valor da multa de R$ 1 milhão pela utilização de Lucas Halter no jogo com o Botafogo nas quatro parcelas previstas para efetuar a compra do atleta — ou seja, rubro-negro baiano quer pagar R$ 9 milhões em quatro vezes.

Mas, com a afirmação de Thairo Arruda de que o Botafogo "vai executar essa dívida (multa) amanhã (segunda-feira)", o Vitória vai precisar convencer o alvinegro para chegar a um acordo.

Lucas Halter entrou em campo para Vitória x Botafogo
Lucas Halter foi escalado pelo Vitória para o jogo com o Botafogo (Foto: Joao Aurelio/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias