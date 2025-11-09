Escalação de Lucas Halter irrita Botafogo, que promete cobrar multa 'amanhã'
Zagueiro pertence ao alvinegro carioca; multa por utilização é de R$ 1 milhão
O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, classificou como "desrespeitosa" a escalação do zagueiro Lucas Halter pelo Vitória no jogo com o Botafogo, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. O defensor pertence ao alvinegro carioca, e o contrato de empréstimo prevê pagamento de multa estimada em R$ 1 milhão caso ele entrasse em campo. Arruda antecipou que o valor será cobrado já nesta segunda-feira (10).
➡️Confira a classificação atualizada do Brasileirão
"Importante esclarecer: não houve acordo com o Vitória, que, de forma desrespeitosa escalou o atleta Lucas Halter no jogo de hoje. Nosso departamento jurídico vai executar essa dívida amanhã", escreveu Thairo Arruda, no X.
A utilização de Lucas Halter não estava prevista, mas de última hora o zagueiro apareceu entre os relacionados para a partida. E ele foi escalado pelo técnico Jair Ventura para enfrentar o Botafogo.
A equipe carioca abriu a 33ª rodada na sexta colocação do Brasileirão, com 51 pontos. O Botafogo briga por uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. O Vitória, por sua vez, começou o jogo com 34 pontos, na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.
Vitória planeja diluir multa por Lucas Halter em parcela de compra junto ao Botafogo
No sábado, o Lance! mostrou que a diretoria do Vitória tenta a compra em definitivo do zagueiro. Lucas Halter já bateu as metas estipuladas pelo Botafogo em contrato que obrigam o time baiano a adquiri-lo por cerca de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões, na cotação atual).
A intenção do do Vitória é diluir o valor da multa de R$ 1 milhão pela utilização de Lucas Halter no jogo com o Botafogo nas quatro parcelas previstas para efetuar a compra do atleta — ou seja, rubro-negro baiano quer pagar R$ 9 milhões em quatro vezes.
Mas, com a afirmação de Thairo Arruda de que o Botafogo "vai executar essa dívida (multa) amanhã (segunda-feira)", o Vitória vai precisar convencer o alvinegro para chegar a um acordo.
