A torcida do Vitória comprou a ideia de ajudar a livrar o time do rebaixamento no Brasileirão e vai lotar o Barradão mais uma vez neste domingo, desta vez sem espaço para mais ninguém. Os ingressos para a partida contra o Botafogo, marcada para as 16h (de Brasília), estão esgotados. As vagas para o setor arquibancada, inclusive, acabaram ainda no último sábado. Ainda há, porém, entradas para o setor visitante. A expectativa é de cerca de 30 mil torcedores.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Vale lembrar que o estádio tem, oficialmente, capacidade para 30.793 torcedores, sendo que 10% desse total é destinado para os visitantes. O maior público do Vitória nesta temporada foi no clássico contra o Bahia, em março, pela final do Campeonato Baiano, quando o estádio recebeu justamente 30.793 espectadores, sua lotação máxima.

Com o objetivo de incentivar a presença do público, a diretoria do Vitória adotou uma promoção para esta partida contra o Botafogo, no Barradão. Os sócios do clube receberam cupons compartilháveis que puderam ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada passaram a custar a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pôde ser adquirida por R$ 40.

continua após a publicidade

➡️Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Vitória contra o Botafogo

Torcida do Vitória promete lotar o Barradão na partida contra o Botafogo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo entre Vitória e Botafogo?

O Vitória saiu da zona de rebaixamento depois do resultado positivo contra o Internacional, também no Barradão, e pode ganhar ainda mais respiro caso consiga vencer o Botafogo. O Leão é o 16º colocado, com 34 pontos. Já o Botafogo briga na parte de cima da tabela e pode chegar à quinta posição - que dá direito a vaga na fase de grupos da Libertadores - caso some três pontos em Salvador.