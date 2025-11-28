O Juventude é o segundo time rebaixado neste Campeonato Brasileiro. E a queda se concretizou na noite desta sexta-feira (28), quando o Santos venceu o já rebaixado Sport, por 3 a 0, na Vila Belmiro. Além disso, o time gaúcho não havia feito sua parte nesta rodada, já que empatou com o Bahia por 1 a 1, no Alfredo Jaconi.

Esta é a terceira vez que o Juventude cai no Brasileirão na história dos pontos corridos. As outras duas aconteceram em 2007 e, mais recentemente, em 2022. A campanha desta temporada foi péssima, já que o time de Thiago Carpini passou 27 rodadas na zona do rebaixamento - ainda faltam dois jogos.

Além de Juventude e Sport, já rebaixados, a tabela de classificação do Brasileirão neste momento tem o Fortaleza, 17° colocado com 37 pontos, e o Vitória, 18° com 38. Com a vitória, o Peixe ficou dois pontos distante do Z4 e tenta se livrar de mais um rebaixamento.

Campanha do Juventude no Brasileirão

Em 36 jogos, o Juventude fez apenas 34 pontos, ou seja, menos que um ponto por partida na competição nacional. Com apenas nove vitórias, foram também sete empates e outras impressionantes 20 derrotas. Restam dois jogos para cumprir tabela e se despedir da Série A nesta temporada. Além disso, o time gaúcho marcou 34 gols e sofreu 65.

