Desfalque contra o Santos, volante do Vitória promete nova atitude após expulsão no Ba-Vi

Um dos principais momentos de aflição da torcida do Vitória no clássico contra o Bahia, na última quinta-feira, se deu a partir da entrada do volante Dudu. Não só pelo gol perdido de frente com Ronaldo, mas pelo roteiro que se repetiu na reta final do jogo, quando ele levou dois cartões amarelos em sequência e voltou a ser expulso nesta edição do Brasileirão.

Antes de falar das expulsões em si, vale destacar que Dudu entrou logo na volta do intervalo e teve uma boa atuação no Ba-Vi, com muita participação na fase defensiva e ofensiva. Os problemas só começaram mesmo aos 50 minutos, quando ele parou contra-ataque de Michel Araújo com falta. Sem hesitar, Anderson Daronco aplicou cartão amarelo.

No lance seguinte, Kayky limpou a jogada no campo de ataque do Bahia e só foi parado com falta. Na marcação, novamente ele, Dudu. O volante levou o segundo amarelo pela falta por trás e acabou expulso em um intervalo de menos de dois minutos. Aí começou o debate se foi imprudência ou uma ação necessária para segurar a vitória por 2 a 1.

Momento da falta de Dudu em Kayky (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Na zona mista depois da partida, Dudu pediu desculpas à torcida e prometeu mudança de comportamento para as próximas rodadas.

— A questão do cartão vermelho me deixa triste, porque é uma situação que já vinha me incomodando há alguns dias. Isso me entristece, mas pode ter certeza que estou melhorando e quero evoluir muito nessa parte. Essa questão do cartão vermelho vem se repetindo nos últimos meses, mas eu não sou um jogador disso. Tenho certeza que, daqui pra frente, vou melhorar muito nesse aspecto — garantiu.

— É uma vitória muito importante, né? Contra o nosso maior rival. Eu tenho que pedir desculpa à torcida, porque foi um lance em que ele limpou a jogada e ia bater para o gol, e já era o último minuto. Mas eu queria apenas pedir desculpas à torcida — completou Dudu.

Dudu fora de Santos x Vitória

O cartão vermelho deixa Dudu fora do jogo decisivo contra o Santos, marcado para as 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Essa suspensão acontece justamente quando o atleta parecia ganhar mais a confiança de Jair Ventura para esta reta final de campeonato.

Dudu fez quatro jogos desde o seu retorno ao Vitória - nenhum como titular - e já foi expulso em dois deles.

— Sim, sim, ele [Jair Ventura] falou isso. Disse que era a minha hora, o meu momento. Eu sou muito competitivo nos treinos, tenho mostrado isso, e ele me deu essa oportunidade [no Ba-Vi].

O Vitória é o 17º colocado, com 28 pontos, e precisa vencer para encostar de vez no Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31.