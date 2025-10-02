Depois do jogo contra o Grêmio, o técnico Jair Ventura avisou que a partida desta quarta-feira contra o Ceará, que marcou sua estreia no Barradão, seria uma final de Copa do Mundo, e o elenco parace que entendeu o recado. Em jogo muito equilibrado, o Rubro-Negro bateu o embalado Vozão por 1 a 0 e ganhou respiro na luta contra o rebaixamento. Zé Marcos foi o autor do único gol da partida, ainda no início do primeiro tempo.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O resultado faz o Vitória subir para a 17ª posição, com 25 pontos, e se aproximar do Santos, primeiro time fora do Z-4, que tem 28. Já o Ceará segue no meio da tabela, em 11º, com 31.

continua após a publicidade

Kayzer e Fernando Sobral em ação no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vitória sai na frente do Vozão

Sem mudanças na escalação, o Vitória começou o jogo com pressão alta na saída de bola do Ceará e até viu boas chances se desenharem no ataque, mas não conseguiu dar sequência às jogadas, seja por impedimento ou falta de refino no último passe. Quem acabou finalizando pela primeira vez no jogo foi o Vozão, que chegou com perigo em cobrança de falta de Lourenço do meio da rua para boa defesa de Lucas Arcanjo, aos 12 minutos.

Mas o Vitória respondeu em grande estilo seis minutos depois. Em escanteio cobrado por Ronald, o zagueiro Lucas Halter desviou na primeira trave e encontrou Zé Marcos, seu companheiro de posição, no segundo pau para estufar as redes de Bruno Ferreira e abrir o placar.

continua após a publicidade

Na reta final da primeira etapa, o Ceará começou a rondar mais a área do Vitória, que pareceu ter sentado na magra vantagem. Para a sorte do time baiano, o Alvinegro não foi agudo o suficiente para ameaçar a meta de Lucas Arcanjo.

Zé Marcos, do Vitória, comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Ceará no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Ceará aperta, e Rubro-Negro se segura

O segundo tempo começou mais picotado, com dois cartões amarelos, substituições e até princípio de confusão. Chance de gol que é bom, só aos 11 minutos. Galeano desceu bem pela ponta direita e serviu Pedro Raúl dentro da área, que chutou por cima do gol.

O jogo voltou a esquentar aos 22 minutos, quando Zé Marcos aproveitou nova sobra dentro da área e saiu de cara com Bruno Ferreira para tirar tinta do travessão em cabeceio. Na sequência, o Ceará respondeu em chute venenoso de Zanocelo de longa distância para boa defesa de Lucas Arcanjo.

Na reta final do jogo, o cenário já era esperado: o Vitória se segurou mais na defesa, enquanto o Ceará se lançou ao ataque em busca do empate. A equipe de Léo Condé até chegou com perigo em finalização de bicicleta de Aylon, que bateu na trave, e em gol perdido por Willian Machado sozinho na área, já nos acréscimos. A equipe da casa, por sua vez, suportou o momento de pressão para sair com três pontos essenciais na luta contra o rebaixamento.

Raúl Cáceres em ação contra o Ceará (Foto: Marcio Jose/AGIF)

+ Copa do Nordeste 2026: entenda porque times da Série A podem ficar de fora

Próximos jogos

O Vitória tem novo compromisso marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), quando visita o Vasco, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o Vozão entra em campo às 20h30 do mesmo dia, no Castelão, contra o Santos.

✅Ficha técnica

VITÓRIA 1 x 0 CEARÁ

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

🥅 Gols: Zé Marcos, 18'/1ºT (Vitória)

🟨 Cartões amarelos: Vina (Ceará); Raúl Cáceres, Renzo López, Ramon, Zé Marcos (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 15.812;

💸 Renda: R$ 335.173,00.

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Pepê); Erick (Osvaldo), Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Renzo López).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina), Fernando Sobral (Zanocelo) e Lourenço (Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Pedro Henrique (Aylon).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).