Veja as escalações de Vitória e Ceará para duelo no Brasileirão
Em momentos opostos na Série A, equipes se enfrentam no Barradão
Vitória e Ceará estão escalados para a partida de logo mais às 19h (de Brasília), no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Enquanto Jair Ventura manteve a base do time Rubro-Negro em relação à última rodada, Léo Condé traz novidades no onze inicial do Vozão.
Jair Ventura repete time
Em sua estreia no Barradão, Jair Ventura escala exatamente o mesmo time que entrou em campo contra o Grêmio no último domingo, em Porto Alegre. Até a formação de três zagueiros foi mantida.
O jogador equatoriano Kike Saverio, formado na base do Barcelona, é a principal novidade na lista dos 23 atletas relacionados. Ele foi o último reforço da leva de contratações feita pela equipe no início deste segundo semestre.
A outra boa notícia para Jair Ventura são os retornos dos volantes Dudu e Pepê, que cumpriram suspensão contra o Grêmio, no último domingo. Ambos estão no banco de reservas.
Mas, para esta partida contra o Vozão, o treinador ainda não tem à disposição o atacante Fabri, que trata uma lesão muscular na coxa, além do lateral-esquerdo Jamerson, que se recupera de cirurgia após fratura no tornozelo.
O Vitória entra em campo nesta quinta-feira com seu novo uniforme preto e já na campanha do Outubro Rosa, com mensagens de conscientização a respeito do câncer de mama nas mangas.
Léo Condé precisa mexer no time
O treinador do Ceará teve que quebrar a cabeça para montar o time, já que o meia Dieguinho está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto os atacantes Fernandinho e Lucca se recuperam de lesão. A boa notícia é o retorno de Aylon e Lucas Lima, que não enfrentaram o São Paulo e se juntaram à delegação em Salvador.
Em relação ao jogo contra o Tricolor paulista, na última segunda-feira, Léo Condé faz duas mudanças: escala Fernando Sobral na vaga de Dieguinho e Pedro Henrique no lugar de Paulo Baya.
Escalações de Vitória e Ceará
Neste cenário, a escalação do Vitória contra o Ceará é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Já o Ceará vai a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.
VITÓRIA x CEARÁ
26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Ceará: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
