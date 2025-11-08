Final Sul-Americana: Ingressos para Atlético-MG e Lanús estão à venda: veja preços e onde comprar

A Conmebol iniciou na noite desta terça feira (7), a venda de ingressos para a decisão da Copa Sul-Americana entre Lanús e Atlético. A final acontece no dia 22 de Novembro, sábado, no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Clique aqui para comprar.

O preço dos bolhetes variam de acordo com a categoria desejada, arquibancada mista, torcida do Atlético e torcida do Lanús. Os valores vão de 90 doláres até 200 doláres, aproximadamente R$ 479 a R$ 1066.

Horário e categorias dos ingressos

Categoria 2 - Público Geral - sexta-feira (7) às 20h (horário local)

Categoria 3 - Torcida Atlético - sábado (8) às 13h (horário de Brasília)

Categoria 3 - Torcida Lanús - gerenciada e distribuída exclusivamente pelo próprio clube

Valores dos ingressos

Categoria 1: USD 200 / R$ 1066,00

Categoria 2: USD 130 / R$ 693,00

Categoria 3: USD 90 / R$ 479,00 (Atlético)

VIP Sul-Americano: USD 160 / R$ 853,00

Setores para torcidas de Atlético e Lanús

Clube Atlético Lanús – Setor Sul

A comercialização dos ingressos da Categoria 3 destinados aos seus torcedores será gerenciada e distribuída exclusivamente pela instituição.

Clube Atlético Mineiro – Setor Norte

Os torcedores do Atlético poderão adquirir seus ingressos da Categoria 3 a partir deste sábado, 8 de novembro, às 13h (horário local), exclusivamente por meio do site oficial

Final Sul-Americana ingressos (Reprodução Conmebol)

Ação de ingressos do Atlético

O Atlético divulgou que irá disponibilizar uma cota de 1000 ingressos para os sócios Galo na Veia mais assíduos do clube. A promoção requer de alguns critérios informados pelo clube, confira:

Além disso, o Atlético ainda informou que a patrocinadora do clube irá ofertar mais 1000 ingressos destinados às torcidas organizadas do Galo. Juntando as duas ações o clube disponibilizará 2000 bilhetes dos 6000 aproximadamente que estarão disponíveis para a massa atleticana, segundo apuração do Lance!.

