Veja os gols em Cruzeiro x Bragantino: Andrés abre o placar e Villarreal empata
Cruzeiro e Bragantino se enfrentam neste domingo (12), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início do primeiro tempo, o clube paulista abriu o placar diante do time da casa.
➡️O campeonato mais difícil do mundo? Simule todos os resultados do Brasileirão 2026
Após um cruzamento, o lateral aproveitou a sobra da bola na pequena áreae finalizou no cantinho de Matheus Cunha. A bola foi sem força, mas sem chances para o goleiro do Cruzeiro. Gol do Andrés Hurtado!
Veja o gol:
O atacante recebeu um grande passe de Fagner, ainda do campo de defesa, que atravessou toda a zaga do Bragantino e deixou Neyser Villareal em boas condições para finalizar e empatar a partida.
Veja o gol:
Como chegam os times?
Apenas no quarto jogo de Artur Jorge no comando da Raposa, a equipe mineira busca virar a chave no Campeonato Brasileiro. O clube vive um momento de altos e baixos. Depois de vencer o Vitória por 3 a 0, o Cabuloso foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, mas venceu na estreia na Libertadores o Barcelona-EQU fora de casa. Atualmente, os mineiros estão na vice-lanterna, com apenas sete pontos somados.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Os paulistas estão na nona colocação do Brasileirão, com 14 pontos e venceram o Mirassol, fora de casa, na última rodada. Entretanto, na Sul-Americana, o time comandado por Vágner Mancini perdeu para o Carabobo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X RED BULL BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportv (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão
