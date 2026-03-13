Veja os classificados e a tabela da quarta fase da Copa do Brasil

Dez times confirmaram a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil 2026 na noite de quinta-feira (12). Após a confirmação dos classificados, a competição já tem definidos os 12 confrontos da próxima rodada do mata-mata, que será jogada pela primeira vez após a mudança no formato de disputa do torneio feito pela CBF para esta temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os jogos da quarta fase acontecem já na próxima semana e acontecerão em jogo único, assim como os duelos das três fases anteriores. Em caso de empate no tempo normal, a partida será definida na disputa de pênaltis. O mando de campo foi definido após sorteio e o calendário será dividido em três datas, entre os dias 17 e 19 de março, e ainda será detalhado pela confederação.

Na disputa estão clubes das três divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, já que as equipes que disputam a Série A entram apenas a partir da quinta fase do torneio, completando os 32 representantes que passam a brigar por uma fase nas oitavas de final. A partir da quinta rodada do mata-mata, a Copa do Brasil será disputada em jogos de ida e volta, com a exceção da final, jogada em partida única no dia 6 de dezembro deste ano.

Elenco do Volta Redonda comemora classificação na Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Volta Redonda)

Quem são os classificados para a quarta fase da Copa do Brasil

Na quinta-feira, dez jogos definiram os classificados e a "zebra" ficou no duelo entre Barra-SC e América Mineiro. O time de Belo Horizonte, que disputa a Série B da liga nacional, caiu para o clube de Santa Catarina, que joga a terceira divisão. O clube do Sul vem em boa fase, foi campeão estadual contra a Chapecoense, que disputa a Série A, e bateu o Coelho por 1 a 0 dentro de casa.

Outros representantes da Série B garantiram a classificação para a próxima fase. Ceará, CRB, Vila Nova, Novorizontino, Sport e Juventude venceram seus duelos e estarão na disputa da quarta fase da Copa do Brasil. O Águia de Marabá-PA, Operário-PR e Figueirense-SC também conquistaram a classificação na noite de quinta.

Na terça e quarta-feira, outros 14 confrontos já haviam acontecido. Athletic-MG, Goiás, Fortaleza, São Bernardo e Atlético-GO, que jogam a segunda divisão, se classificaram. Os outros que avançaram de fase são: Portuguesa, Ponte Preta, Maringá-PR, Volta Redonda-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Confiança-SE, Jacuipense-BA, Londrina-PR e Paysandu.

Veja os jogos da quarta fase da Copa do Brasil

Nova Iguaçu x Fortaleza Atlético-GO x Ponte Preta Juventude x Águia de Marabá CRB x Figueirense Jacuipense x Novorizontino Sport x Athletic Club Portuguesa x Paysandu Volta Redonda x Barra-SC Vila Nova x Confiança São Bernardo x Ceará Londrina x Operário-PR Maringá x Goiás

*os clubes em negrito farão o jogo da quarta fase em casa