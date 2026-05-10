Melhor visitante do Brasileirão, Palmeiras tenta ampliar distância na ponta antes da Copa

O Palmeiras é um visitante indigesto neste Brasileirão. Líder da competição com 33 pontos e com seis de vantagem na ponta da tabela, o time de Abel Ferreira tenta fazer uma nova vítima na tarde deste domingo (10), quando vai enfrentar o Remo, no Mangueirão, em Belém, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada.

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Apesar de o duelo ser fora da capital paulista, o Palmeiras tem motivos para acreditar que pode vencer, já que tem números favoráveis fora de casa: além de líder no geral, é também o melhor visitante deste Nacional, com 66,67% de aproveitamento. Além disso, o Remo vive uma fase ruim em 2026, pois é o vice-lanterna, com apenas 11 pontos conquistados.

Por considerar que vem de uma sequência de jogos desgastante na temporada, o técnico Abel Ferreira tende a poupar alguns jogadores, ao menos no início do duelo. Uma mudança certa é na lateral esquerda, já que Arthur tem um edema na coxa e, portanto, Jefté deve assumir a posição.

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No meio-campo, Marlon Freitas pode ser um dos poupados. O volante é uma peça muito importante ao lado de Andreas Pereira no meio-campo, mas já atuou em 29 partidas até o momento. Assim, pode ser que Lucas Evangelista comece entre os 11 titulares.

Na frente, em razão das poucas opções disponíveis para atuar pelos 90 minutos - vale lembrar que Vitor Roque passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e Paulinho vem ganhando minutos em campo de forma gradual -, Flaco López deve seguir em sua função, contando com o apoio de Jhon Arias, Ramón Sosa e Allan, ou Felipe Anderson.

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O técnico português chegou a falar sobre o desgaste de seus jogadores após a vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, no meio da semana, pela Libertadores. Portanto, indícios de que esta seja considerada uma "partida ideal" para que alguns atletas descansem.

– Será que alguém já se perguntou o motivo de tantas lesões nos últimos meses? Será que estamos a proteger o produto, os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores? Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso da exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que têm expectativa de disputar uma Copa do Mundo não têm receio de se lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? – questionou o treinador.

Para ampliar a distância na liderança, o Verdão precisa torcedor também por um tropeço do vice-líder Flamengo diante do Grêmio, no Sul, também neste domingo.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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