Fim de uma era: Hulk se despede do Atlético-MG; veja registros da emocionante cerimônia

A trajetória de Hulk com a camisa do Atlético chegou ao fim. O atacante que foi anunciado como novo reforço do Fluminense, se despediu oficialmente da torcida do Galo neste domingo (10), em uma cerimônia realizada na Arena MRV antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

A trajetória de Hulk com a camisa do Atlético chegou ao fim. O atacante que foi anunciado como novo reforço do Fluminense, se despediu da torcida do Galo neste domingo (10), em uma cerimônia realizada na Arena MRV antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

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Antes da bola rolar, o Atlético promoveu uma série de homenagens ao atacante. Nos telões do estádio, foram exibidos gols, lances e momentos marcantes da trajetória de Hulk pelo clube. Além disso, um grande mosaico 3D foi estendido nas arquibancadas em agradecimento ao camisa 7, enquanto faixas relembrando sua história no Galo foram distribuídas aos torcedores.

No gramado, Hulk também recebeu homenagens especiais do clube e se emocionou ao discursar para a Massa Atleticana: — Cheguei aqui sendo Hulk Paraíba e agora também sou Hulk Mineiro. Eu amo vocês — disse Hulk

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Confira os registros da despedida do atacante do Atlético:

Hulk pelo Atlético-MG

Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu forte identificação com o clube mineiro. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa Rei de 2022, e dos cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.

Ao longo do período, atuou como uma das principais referências do elenco e acumulou protagonismo em campo. Fora dele, tornou-se uma das principais lideranças do grupo e recebeu reconhecimento da torcida ao longo das temporadas.

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Títulos pelo Atlético-MG:

Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)

Brasileiro (2021)

Copa do Brasil (2021)

Supercopa do Brasil (2022)

Números pelo Galo:

309 jogos 140 gols 56 assistências