Jogador do Fluminense perde número da camisa para Hulk

Hulk foi anunciado como jogador do Fluminense nesta terça-feira (5) e já tem a numeração definida. O atacante usará a camisa 7, número com o qual fez história no Atlético-MG. Desta forma, Soteldo terá de trocar de numeração.

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O venezuelano seguirá com a 7 até a pausa para a Copa do Mundo, conforme divulgado pelo clube. Depois, com a estreia de Hulk, o ponta passará a usar a camisa 30 do Tricolor.

O Lance! apurou que, internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

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O atacante de 39 anos é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chega para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

Hulk chegará ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. A primeira apresentação ao torcedor está prevista para o dia 16 de maio, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

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Hulk é anunciado pelo Fluminense (Foto: Divulgação / Fluminense F.C.)

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