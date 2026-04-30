Cruzeiro x Atlético-MG: confira arbitragem do clássico e histórico do árbitro

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2) às 21h (de Brasília), no Mineirão, no terceiro clássico da temporada. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu Flávio Rodrigues de Souza para ser o árbitro.

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Nesta temporada, o paulista nascido em Ubatuba já comandou um jogo de cada equipe. Ele foi o dono do apito na derrota da Raposa por 2 a 0 para o Flamengo e a derrota por 1 a 0 do Alvinegro para o Fluminense.

Flávio Rodrigues de Souza apitará Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: César Greco / Palmeiras)

Flávio Rodrigues de Souza será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP). O primeiro já esteve em três jogos da dupla, auxiliando a vitória do Atlético-MG contra o Inter e o empate com o Palmeiras, e a derrota do Cruzeiro para o Coritiba por 2 a 1. Já Ribeiro também esteve no duelo celeste com o Flamengo, e do alvinegro contra o Fluminense, e foi bandeirinha no jogo dos dois contra o Grêmio

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No VAR estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP). Ele esteve na cabine recentemente no Atlético-MG 2 x 1 Ceará pela Copa do Brasil. No Brasileirão, atuou em Botafogo 4 x 0 Cruzeiro, Atlético-MG 3 x 3 Remo, Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro e Fluminense 1 x 0 Atlético-MG.

Confira o quadro completo de arbitragem de Cruzeiro x Atlético-MG

Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP) Arbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Arbitro Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP) Quarto Arbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Inspetor: Erich Bartolomeu Antas E Silva Bandeira (PE) Assessor: Simone Xavier de Paula E Silva (SP) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) AVAR: Herman Brumel Vani (SP) AVAR2: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) Observador de VAR: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ) Quality manager: Maria Victoria Benetti Vargas (BR)

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