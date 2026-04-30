Cruzeiro x Atlético-MG: confira arbitragem do clássico e histórico do árbitro
O clássico será realizado no sábado (2), no Mineirão
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Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2) às 21h (de Brasília), no Mineirão, no terceiro clássico da temporada. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu Flávio Rodrigues de Souza para ser o árbitro.
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Nesta temporada, o paulista nascido em Ubatuba já comandou um jogo de cada equipe. Ele foi o dono do apito na derrota da Raposa por 2 a 0 para o Flamengo e a derrota por 1 a 0 do Alvinegro para o Fluminense.
Flávio Rodrigues de Souza será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP). O primeiro já esteve em três jogos da dupla, auxiliando a vitória do Atlético-MG contra o Inter e o empate com o Palmeiras, e a derrota do Cruzeiro para o Coritiba por 2 a 1. Já Ribeiro também esteve no duelo celeste com o Flamengo, e do alvinegro contra o Fluminense, e foi bandeirinha no jogo dos dois contra o Grêmio
No VAR estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP). Ele esteve na cabine recentemente no Atlético-MG 2 x 1 Ceará pela Copa do Brasil. No Brasileirão, atuou em Botafogo 4 x 0 Cruzeiro, Atlético-MG 3 x 3 Remo, Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro e Fluminense 1 x 0 Atlético-MG.
Confira o quadro completo de arbitragem de Cruzeiro x Atlético-MG
- Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Arbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
- Arbitro Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Quarto Arbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Inspetor: Erich Bartolomeu Antas E Silva Bandeira (PE)
- Assessor: Simone Xavier de Paula E Silva (SP)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
- AVAR: Herman Brumel Vani (SP)
- AVAR2: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)
- Observador de VAR: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ)
- Quality manager: Maria Victoria Benetti Vargas (BR)
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