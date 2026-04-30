Com reforços, Corinthians está escalado para enfrentar o Peñarol pela Libertadores
Diniz conta com novidades em duelo que pode abrir vantagem no Grupo E
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O Corinthians está escalado para a partida desta quinta-feira, contra o Peñarol, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores.
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O técnico Fernando Diniz terá à disposição dois reforços importantes. O goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Matheuzinho voltam ao time titular após ficarem de fora do jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, que terminou com vitória sobre o Vasco, em casa.
Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.
Escalação do Peñarol: Washington Aguerre; Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Álvez e Diego Laxalt; Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade e Gastón Togni; Leandro Umpiérrez e Matías Arezo.
Desfalques do Corinthians para o jogo:
- João Pedro Tchoca — dores no púbis
- Charles — lesão no calcanhar direito
- Memphis Depay — transição para os gramados
- Gui Negão — trabalho parcial com o elenco após lesão
- Kayke — lesão ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
- Hugo — lesão no menisco do joelho direito
- Alex Santana — fora da primeira fase da Libertadores
Situação do Corinthians na Libertadores
O jogo tem caráter decisivo para o Timão, já que pode deixar a equipe com folga na zona de classificação para o mata-mata da Libertadores. Em caso de vitória sobre o Peñarol, o alvinegro pode abrir até oito pontos de vantagem.
O Peñarol, adversário desta quinta-feira, soma apenas um ponto no grupo.
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