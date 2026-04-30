O Corinthians está escalado para a partida desta quinta-feira, contra o Peñarol, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

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O técnico Fernando Diniz terá à disposição dois reforços importantes. O goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Matheuzinho voltam ao time titular após ficarem de fora do jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, que terminou com vitória sobre o Vasco, em casa.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

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Escalação do Peñarol: Washington Aguerre; Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Álvez e Diego Laxalt; Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade e Gastón Togni; Leandro Umpiérrez e Matías Arezo.

Desfalques do Corinthians para o jogo:

João Pedro Tchoca — dores no púbis

Charles — lesão no calcanhar direito

Memphis Depay — transição para os gramados

Gui Negão — trabalho parcial com o elenco após lesão

Kayke — lesão ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Hugo — lesão no menisco do joelho direito

Alex Santana — fora da primeira fase da Libertadores

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians na Libertadores

O jogo tem caráter decisivo para o Timão, já que pode deixar a equipe com folga na zona de classificação para o mata-mata da Libertadores. Em caso de vitória sobre o Peñarol, o alvinegro pode abrir até oito pontos de vantagem.

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O Peñarol, adversário desta quinta-feira, soma apenas um ponto no grupo.

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