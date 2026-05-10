Veja gol em Atlético-MG x Botafogo: Cassierra abre o placar
Equipes se enfrentam pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Atlético-MG abriu o placar diante do Botafogo, na Arena MRV em confronto válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogada de Cuello, Cassiera abre o placar para o clube mineiro no começo da primeira etapa da partida.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Atlético-MG está escalado para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão
Atlético Mineiro10/05/2026
- Botafogo
Botafogo tem dois desfalques e uma incerteza para encarar o Atlético-MG
Botafogo10/05/2026
- Lancepédia
Atlético-MG 4 x 0 Botafogo no Brasileirão 2001; hat-trick de Marques no Mineirão
Lancepédia10/05/2026
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A jogada começou quando Cuello cruzou rasteiro na área, o Barboza afastou e a bola fica com o Cassiera que sobra na entrada da área, avança, chuta colocado no lado direito do gol e sai para o abraço.
Veja o gol:
Como chegam as equipes?
Texto de: Artur Henrique.
O Atlético chega para o confronto após empatar por 2 a 2 com o Juventud, do Uruguai pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (5). A equipe alvinegra vencia a partida até os minutos finais, mas sofreu dois gols em um intervalo de dez minutos e acabou cedendo a igualdade no placar. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão. Na tabela da competição, o Atlético ocupa a 11ª colocação, com 17 pontos conquistados.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Já o Botafogo chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Racing, também pela Copa Sul-Americana. No entanto, na última rodada do Brasileirão, a equipe carioca foi derrotada em casa pelo Remo por 2 a 1, sofrendo o gol da derrota no último lance da partida. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo aparece na 10ª posição, também com 17 pontos.
📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Confira a arbitragem:
Atlético-MG x Botafogo
15° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 10 de maio às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
🤑 Aposte em gols neste domingo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias