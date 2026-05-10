Futebol Nacional

Veja gol em Atlético-MG x Botafogo: Cassierra abre o placar

Equipes se enfrentam pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 10/05/2026
16:37
Atualizado há 30 minutos
Cassiera abre o placar para o Atlético-MG diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Folhapress)

Atlético-MG abriu o placar diante do Botafogo, na Arena MRV em confronto válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogada de Cuello, Cassiera abre o placar para o clube mineiro no começo da primeira etapa da partida.

A jogada começou quando Cuello cruzou rasteiro na área, o Barboza afastou e a bola fica com o Cassiera que sobra na entrada da área, avança, chuta colocado no lado direito do gol e sai para o abraço.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

Texto de: Artur Henrique.

O Atlético chega para o confronto após empatar por 2 a 2 com o Juventud, do Uruguai pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (5). A equipe alvinegra vencia a partida até os minutos finais, mas sofreu dois gols em um intervalo de dez minutos e acabou cedendo a igualdade no placar. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão. Na tabela da competição, o Atlético ocupa a 11ª colocação, com 17 pontos conquistados.

Atlético-MG x Botafogo (Arte Lance!)

Já o Botafogo chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Racing, também pela Copa Sul-Americana. No entanto, na última rodada do Brasileirão, a equipe carioca foi derrotada em casa pelo Remo por 2 a 1, sofrendo o gol da derrota no último lance da partida. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo aparece na 10ª posição, também com 17 pontos.

Confira a arbitragem:

Atlético-MG x Botafogo
15° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 10 de maio às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

