Atlético-MG está escalado para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão
O Atlético está escalado para enfrentar o Botafogo em jogo da 15° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta domingo (10) às 16h na Arena MRV.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para o confronto após empatar por 2 a 2 com o Juventud, do Uruguai pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (5). A equipe alvinegra vencia a partida até os minutos finais, mas sofreu dois gols em um intervalo de dez minutos e acabou cedendo a igualdade no placar. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo venceu o clássico contra o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão. Na tabela da competição, o Atlético ocupa a 11ª colocação, com 17 pontos conquistados.
Já o Botafogo chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Racing, também pela Copa Sul-Americana. No entanto, na última rodada do Brasileirão, a equipe carioca foi derrotada em casa pelo Remo por 2 a 1, sofrendo o gol da derrota no último lance da partida. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo aparece na 10ª posição, também com 17 pontos.
📆 Data e horário: domingo 10 de maio às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Román, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra
Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Newton, Edenilson, Medina, Danilo; Arthur Cabral e Matheus Martins
