Botafogo tem dois desfalques e uma incerteza para encarar o Atlético-MG

O Botafogo terá desfalques importantes para o jogo deste domingo (10), diante do Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão. O técnico Franclim Carvalho não poderá contar com o lateral Vitinho e com o atacante Júnior Santos. Além disso, há incerteza sobre a utilização de Alexsander Barboza na zaga. As duas equipes se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).

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➡️Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vitinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e será substituído por Mateo Ponte. Júnior Santos, por sua vez, vai ficar de fora por uma questão contratual: o atacante pertence ao próprio Atlético-MG, e para alinhar para a partida o Botafogo teria que pagar uma multa ao time mineiro. O valor é estimado em R$ 1 milhão.

Sem Júnior Santos, Villalba se torna o favorito para formar o trio ofensivo ao lado de Arthur Cabral e Matheus Martins. Kadir é outro que disputa uma vaga no ataque.

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A situação de Barboza é incerta. O zagueiro está perto de se transferir para o Palmeiras, e por isso pode acabar ficando de fora. Pelo regulamento, o defensor poderá atuar mais duas vezes pelo Botafogo que ainda assim estará apto a jogar por outro time no Brasileirão. Isso porque, para este ano, os clubes da Série A acordaram com a CBF que haverá limite de 12 jogos para que algum jogador troque de equipe. Assim, a utilização de Barboza para o jogo do Botafogo diante do Atlético-MG neste domingo será por decisão exclusiva do técnico Franclim Carvalho.

Com 17 pontos, o Botafogo iniciou a rodada na 10ª colocação do Brasileirão. A equipe faz campanha irregular na competição, com cinco vitórias, dois empates e seis derrotas.

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No Espaço Lonier, Botafogo encerrou a preparação para encar o Atlético-MG (Vitor Silva/Botafogo)

Tudo sobre Atlético-MG x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

Ficha Técnica:

⚽ ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026

📍Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

⏰Horário: 16H (de Brasília)

📺Onde assistir: Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view)

🗣️Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

📟 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Prováveis escalações:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard (Scarpa); Alan Minda e Cassierra..

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi (Barboza) e Alex Telles; Medina, Edenilson e Danilo; Villalba (Kadir), Matheus Martins e Arthur Cabral.

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