Narrador questiona postura da torcida do Vasco: ‘Aí, é jogar contra’

Vasco e Grêmio se enfrentam, neste sábado (19), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida está sendo transmitida, de forma exclusiva, pela Amazon Prime. Durante o primeiro tempo do confronto, o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Rafael Oliveira questionaram uma atitude da torcida cruzmaltina.

Ambos os comunicadores notaram vaias para o zagueiro João Victor, desde o início da partida. O jogador se envolveu em uma polêmica recente com torcedores do Vasco, que estiveram no CT Moacyr Barbosa, na última quinta-feira (17), em um ato de protesto.

- É um Vasco que toma mais iniciativa, tende a ter mais a bola, o torcedor tem o direito de vaiar quem quiser. Estão insatisfeitos. O Vasco vem de muitos anos de rendimento ruim. Agora, começar a fazer isso desde cedo, é pressionar mais quem já está com a confiança lá embaixo. Para um time que quer fazer um jogo de posse de bola, de construção, desde lá de trás, é minar quem já está sem confiança. Não sei até que ponto, essa postura vai ser benéfico, ou não - disse o comentarista, que foi complementado por Rômulo Mendonça.

- Realmente, é jogar contra. Tem todo o direito de crítica, evidentemente. Mas desde o primeiro minuto? Aí é jogar contra. É colocar uma pressão no cara, que se ele errar, reza para o Jardim dá conta - concluiu o narrador.

Vasco x Grêmio

Em campo, o Cruzmaltino dominou as ações em campo mas não conseguiu converter a superioridade em vitória. O primeiro tempo do confronto terminou em um empate sem gols, após Hugo Moura ter um gol anulado por um impedimento polêmico.

Na segunda etapa, Lucas Freitas abriu o placar para o Vasco aos 18 minutos. Posteriormente, a equipe do técnico Fernando Diniz não conseguiu manter a vantagem no placar e Gustavo Martins deixou tudo igual, aos 34 minutos.

Com o empate, ambas as equipes permaneceram na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. O clube carioca ocupa a 14ª colocação, com 14 pontos somados, já o Grêmio está na 12ª, com 17 pontos.