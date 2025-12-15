Puma Rodríguez abre o jogo sobre permanência no Vasco, mas garante foco na final

Autor da cobrança decisiva no último pênalti que colocou o Vasco na final da Copa do Brasil, Puma Rodríguez vive um dos momentos mais marcantes desde que chegou a São Januário. Em meio à euforia pela classificação, o lateral-direito detalhou sobre a possibilidade de renovação contratual, já que seu vínculo com o clube se encerra ao fim da temporada.

O uruguaio adotou um discurso cauteloso e deixou as tratativas nas mãos de seu empresário, mas não escondeu o carinho pelo clube.

- Como falei, eu amo muito o Vasco, mas é uma situação que eu deixo para o meu empresário falar com o clube. O foco agora é 100% na final, que é o mais importante para nós - afirmou o jogador após a partida.

Quem também fez questão de valorizar Puma foi o técnico Fernando Diniz, que revelou o desejo mútuo pela permanência do atleta. Segundo o treinador, a renovação é tratada como prioridade.

- Acho que ele está cada vez mais perto de renovar. É um desejo do Puma, do Vasco e meu. Ele reúne características muito importantes: velocidade, força física, excelente tempo de bola e grande vocação ofensiva - destacou.

Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Diniz ainda lembrou o bom desempenho do lateral nos confrontos da semifinal.

- Se somar os dois jogos, talvez o Puma tenha sido o jogador que ficou mais perto de fazer gol. No primeiro, teve cerca de cinco oportunidades e participou bastante com cruzamentos e presença ofensiva - completou.

Contratado no início de 2023, Puma Rodríguez já soma 118 partidas com a camisa cruzmaltina, com oito gols marcados e oito assistências. Recentemente, o Vasco ultrapassou o Danubio, do Uruguai, e se tornou o clube pelo qual o lateral mais atuou na carreira, reforçando a forte identificação do jogador com o Gigante da Colina às vésperas de uma final histórica.

