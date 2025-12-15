Mesmo derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco garantiu a classificação para a final após vencer nos pênaltis, no Maracanã. Autor do gol contra que levou a decisão para as penalidades, o lateral-direito Paulo Henrique falou após a partida, reconheceu a infelicidade no lance, mas destacou a força mental da equipe e a importância da vaga.

continua após a publicidade

- É uma infelicidade. Dentro de uma partida a gente precisa entender que existem altos e baixos. Foi um lance muito complicado e eu senti na hora, mas consegui me levantar dentro do jogo com o apoio dos companheiros, da comissão e da torcida. Depois do final, a emoção tomou conta, mas estou muito feliz principalmente pela classificação, que é o mais importante. Todo o grupo está de parabéns - afirmou o jogador.

Paulo Henrique revelou ainda que se cobrou bastante pelo erro, mas ressaltou o espírito coletivo do Vasco ao longo da partida.

- No intervalo, conversei com Deus e sentia que a temporada não poderia terminar daquele jeito. A falha aconteceu em um momento crucial e isso não pode acontecer, eu me cobro muito. Mas o mais importante foi a equipe se reerguer, se entregar até o último minuto. O mérito é do grupo nos pênaltis e também do Léo Jardim, que nos deu essa classificação - completou.

continua após a publicidade

Paulo Henrique, do Vasco, fez gol contra (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

➡️ Léo Jardim exalta trabalho mental após classificação do Vasco: 'Realizamos um sonho'

O lateral também destacou a preparação do elenco para uma possível disputa de pênaltis e exaltou o goleiro cruzmaltino.

- A gente nunca quer decidir assim, mas treinamos todos os dias no pós-treino. Estávamos preparados e fomos felizes. Uma grande equipe passa por um grande goleiro, e hoje temos o melhor goleiro do Brasil. Isso passa confiança para todo mundo - disse.

Por fim, Paulo Henrique exaltou o apoio da torcida vascaína no Maracanã e projetou a decisão.

- Não tem como não falar da torcida. Eles carregam algo guardado há muito tempo, e a gente sente isso. Estamos muito próximos de algo histórico. Corremos por nós, pelas nossas famílias e por eles. Esse apoio é primordial - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Na final, o Vasco enfrenta o Corinthians em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. O jogo de ida será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo. A decisão acontece no domingo, no Maracanã, às 18h30.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.