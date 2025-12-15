Leonardo Jardim deve selar sua despedida do Cruzeiro

Eliminado na Copa do Brasil, a maior prioridade do Cruzeiro no momento é definir a situação de Leonardo Jardim no comando da equipe. Nesta segunda-feira (15), o comandante irá selar seu destino. A tendência é que ele deixe o cargo.

continua após a publicidade

O técnico irá se reunir com a diretoria para decidir se permanece no cargo para 2026, se muda de posição, ou se deixará Belo Horizonte. A reunião foi confirmada tanto pelo professor, quanto por Pedro Junio, vice-presidente da Raposa.

– O que ficou definido é a gente ter uma conversa depois da Copa do Brasil, então é provável que vamos ter uma conversa amanhã, bem franca, verdadeira, como sempre foi. Jardim é um cara muito correto, um treinador espetacular, então amanhã devemos ter uma definição e comunicaremos – explicou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– A gente espera que ele fique, mas a decisão tem que ser em conjunto, bom para ambas as partes. A gente sabe dos desejos de ambas as partes, mas o nosso planejamento já começou. O 2026 do Cruzeiro não será planejado a partir de amanhã, já está sendo planejado a alguns meses. Nosso planejamento não muda nada com a permanência ou não do Jardim, que friso mais uma vez, vamos sentar amanhã para sacramentar a permanência ou não – disse Pedro Junio.

Pedro Junio e Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim não quis falar sobre seu futuro no Cruzeiro

Em sua coletiva de imprensa, Leonardo Jardim também não quis comentar sobre seu futuro e destacou o encontro que terá nesta segunda-feira. Recentemente, ele vinha sendo perguntado sobre o tema com muita frequência.

continua após a publicidade

– Hoje é um dia de luto, muita tristeza para família cruzeirense. Não é o dia de bater esse papo. Amanhã iremos falar sobre tudo o que acontecerá sobre meu futuro – revelou o técnico.

Contatado em fevereiro deste ano, Leonardo Jardim tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Entretanto, a diretoria celeste não pretende dificultar sua saída, uma vez que Pedro Lourenço criou vínculos com o profissional.

No comando do Cruzeiro, o técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Ao todo, ele somou em 2025 55 partidas disputadas, com 25 vitórias, 18 empates e 12 derrotas.