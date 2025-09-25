VAR de pênalti marcado para o Grêmio contra o Botafogo viu ‘braço aberto’

A revisão do VAR que foi decisiva para a marcação de um pênalti a favor do Grêmio na reta final da partida com o Botafogo nessa quarta-feira (24) teve o áudio divulgado pela CBF. O lance aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o time carioca vencia por 1 a 0. O time gaúcho acabaria empatando o jogo em pênalti cobrado por Tiago Volpi.

No lance polêmico, Matheus Martins está formando barreira dentro da área e salta com um giro de corpo. Para o árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva, o jogador do Botafogo acaba tocando com a mão na bola nesse momento.

— Eu vejo um atleta que salta (Matheus Martins), e com o braço esquerdo ele faz uma ação de bloqueio, mudando a trajetória da bola — narra o responsável pelo VAR.

— A bola não toca no braço direito, o braço direito está grudado, e o braço esquerdo (em que houve o alegado toque de mão) é um braço aberto.

O árbitro Lucas Paulo Torezin, que não havia marcado a infração em campo, analisa o vídeo e concorda que houve toque.

— A bola já tinha passado do ombro dele, toca na mão. Tiro penal, cartão amarelo.

Nesse momento, Ilbert indaga o árbitro se ele vê toque intencional de Matheus Martins.

— Você entende como mão deliberada, para cartão amarelo?

Torezin, porém, se corrige:

— Sem cartão amarelo, sem intenção.

Diretor do Botafogo diz que imagem do VAR é inconclusiva

Após o jogo, o diretor do Botafogo Leo Coelho pediu punição ao árbitro Lucas Paulo Torezin.

— Hoje venho aqui em nome da instituição Botafogo expressar a nossa extrema indignação com o que houve aqui hoje. Vou repetir o que falei para a arbitragem. O que houve aqui hoje foi uma vergonha. Uma vergonha que culminou em um resultado com dois pontos na conta da arbitragem. Esse dois pontos ficarão para trás exclusivamente por conta da arbitragem — disse Léo Coelho, antes da entrevista coletiva de Davide Ancelotti.

— A imagem é inconclusiva, no mínimo. A mão não ocorreu. Espero muito que a gente possa escutar os áudios, ter mais imagens, a imagem que ele tenha tido. Que ele seja punido com devido rigor para as próximas partidas para que isso não aconteça com nenhuma outra equipe.