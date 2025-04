Um dos mais antigos do elenco, Rezende fala em orgulho de trajetória no Bahia

Com 139 partidas realizadas com a camisa do Bahia, o zagueiro/volante Rezende é um dos jogadores há mais tempo no elenco tricolor. Campeão baiano em 2023 e 2025 e peça importante na boa campanha no último Campeonato Brasileiro, que resultou na vaga para a atual Copa Libertadores da América, o carioca se diz orgulhoso com a trajetória construída no clube.

- Grandes jogadores se caracterizam por carreiras vitoriosas e passagens longas por clubes vencedores. É um orgulho estar na minha quarta temporada no Bahia e ser um dos atletas mais antigos da equipe. Quero chegar ao jogo 150, conquistar novos títulos e seguir escrevendo a minha história aqui dentro - declarou.

Com quase 300 jogos oficiais disputados, a camisa do Bahia é disparada a que Rezende mais vestiu em sua carreira. A identificação foi rápida e mútua. O camisa cinco tricolor relembra a escolha pelo time baiano há pouco mais de três anos.

- Eu fiquei muito feliz quando soube do interesse do Bahia. Sempre soube da grandeza do clube. Não me interessava a divisão, queria vir pra cá e vestir esse uniforme. Não tinha dúvidas que estava certo e o tempo provou isso - definiu.